El Arzobispo de Sevilla (España), Mons. José Ángel Saiz Meneses, dijo que la muerte no tiene la última palabra, sino el amor de Dios, en la Misa que presidió este jueves por los sacerdotes fallecidos de la archidiócesis este último año.

“La muerte no tiene la última palabra; la última palabra la pronuncia siempre el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo, que ha vencido al pecado y a la muerte”, dijo el prelado en la Misa que celebró en la Capilla de la Antigua de la Catedral de Sevilla, concelebrada por los obispos auxiliares, Mons. Teodoro León y Mons. Ramón Valdivia.

El arzobispo en la Misa que presidió hoy.



El arzobispo también resaltó en su homilía que el salmo leído este día “nos recuerda que el ministerio sacerdotal no se mide por la brillantez exterior, sino por la fidelidad silenciosa y por la confianza puesta en el Señor”.

“Muchos de los sacerdotes por los que hoy oramos vivieron una existencia discreta, quizá en parroquias pequeñas, en hospitales, en comunidades religiosas o en misiones lejanas. Pero el Buen Pastor conoce sus nombres y premia su entrega callada”, destacó Mons. Saiz, según informa una nota de la Archidiócesis de Sevilla.

El arzobispo en la Misa que presidió hoy.

El arzobispo también recordó una cita del Papa Benedicto XVI en su documento sobre la esperanza, Spe salvi, cuando señala que “el encuentro con Cristo es un momento de verdad y de amor, en el que el alma experimenta el fuego purificador de la mirada de Jesús que sana y transforma. No se trata de un tribunal de temor, sino del abrazo de Aquel que nos conoce y nos ama hasta el extremo”.

En ese sentido, Mons. Saiz animó a los sacerdotes a “valorar la fraternidad sacerdotal, el apoyo mutuo y la oración compartida”.

Una imagen de la Virgen en el templo donde se celebró hoy la Misa por los sacerdotes fallecidos.



“La vida de nuestros hermanos –concluyó– no se ha acabado; se ha transformado. Han pasado al banquete del Reino, donde el Señor les sirve y enjuga toda lágrima. Pidamos por ellos con amor”.

La Misa se ofreció por el eterno descanso de los sacerdotes Antonio Gálvez López, José Vicente Ortiz Bohórquez, Manuel Muñoz Viedma, Adolfo José Petit Caro, José Antonio Gómez Coronilla, Pedro Elena García, Andrés Francisco García Díaz, Luis Javier Merello Govantes, Antonio Granado Bellido y Fernando Jadraque Sanchez.

También se pidió por dos diáconos permanentes fallecidos el curso pasado: Federico Cereceto Marín y Antonio Sánchez Monroy.

Oraciones por el viaje del Papa León

En su cuenta de X, el arzobispo recordó que “el #PapaLeónXIV ha iniciado su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano. Recemos por los frutos espirituales y pastorales”.

El #PapaLeónXIV ha iniciado su primer viaje apostólico a Turquía y Líbano. Recemos por los frutos espirituales y pastorales.



Será ocasión para conmemorar el 1700.º aniversario del Concilio de Nicea y reunirse con la comunidad católica y con los hermanos cristianos y de otras… pic.twitter.com/XeGmjqQ1bg — José Ángel Saiz Meneses (@ArzobispoSaiz) November 27, 2025



“Será ocasión para conmemorar el 1700.º aniversario del Concilio de Nicea y reunirse con la comunidad católica y con los hermanos cristianos y de otras religiones”, agregó.