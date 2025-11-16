Mons. Efraín Mendoza Cruz, Obispo de Cuautitlán, en el Estado de México, invitó a participar en la Misa diocesana por el eterno descanso del P. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, hallado sin vida el 12 de noviembre, tras haber estado más de dos semanas desaparecido.

“La Diócesis de Cuautitlán comunica que la Misa diocesana para pedir por el eterno descanso del Pbro. Ernesto Baltazar Hernández Vilchis se celebrará el próximo lunes 17 de noviembre, a las 10:00 a.m., en la Catedral de San Buenaventura”, señala un comunicado de la diócesis publicado el 15 de noviembre, dirigido a los sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos y personas de buena voluntad.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Como Iglesia diocesana, los invitamos a vivir este momento en espíritu de fe, unidad y esperanza, encomendando el alma del Padre Ernesto a la misericordia del Señor”, resalta el texto.

La ocasión, prosigue el comunicado, permitirá acompañar “a su familia, seres queridos y comunidades con las que compartió su ministerio; agradeciendo el bien que Dios obró a través de su vida sacerdotal, su entrega pastoral y su servicio al Pueblo de Dios”.

“Elevemos nuestra súplica por su eterno descanso y por todos aquellos que han partido, confiando en la bondad del Padre que llama a sus hijos a la casa celestial”, concluye el comunicado.

De otro lado, en un comunicado del 13 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fueron detenidos un hombre y una mujer, por su posible implicación en el asesinato del P. Hernández Vilchis.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Al día siguiente la justicia dictó prisión preventiva para ambos, según señala sdpnoticias. Una tercera persona presuntamente involucrada, otra mujer, está hospitalizada pero no se ha informado la razón.