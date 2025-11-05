El P. Francisco José Delgado, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo y miembro de la tertulia “La Sacristía de la Vendée”, ha sido declarado inocente del cargo de “suscitar odio” contra la Santa Sede, interferir en la investigación sobre el Sodalicio de Vida Cristiana (SCV) y afectar la "buena fama" del laico José Enrique Escardó, uno de los principales promotores del proceso contra el SCV.

La sentencia, difundida este miércoles por el presbítero español a través de la red social X, da por cerrada la investigación penal canónica, iniciada en junio de 2024.

Meses antes, el Arzobispado de Toledo había recibido dos denuncias contra el sacerdote. En la primera, fechada el 30 de enero de 2024, fue acusado de “lesionar la buena fama y calumniar al Sr. Escardó Stecjk, presunta víctima” del SCV.

Dos días después, el 1 de febrero, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe notificó de manera oficial “su preocupación” por actitudes del P. Delgado, a quien acusó de “interferir en la Misión Especial del Sodalicio de Vida Cristiana”.

Por ambas denuncias, el Arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro, abrió un proceso de investigación en el mes de junio de 2024, cuyo informe fue entregado un mes después.

Con antelación a estos hechos, Mons. Cerro impuso al P. Delgado medidas cautelares para “evitar toda presencia en redes o publicación en los medios de comunicación social y cualquier tipo de publicación escrita destinada a la divulgación”.

Esta decisión fue consecuencia de la polémica suscitada por un comentario sobre el Papa Francisco en la tertulia sacerdotal que coordina, en la que uno de sus participantes, el P. Gabriel Calvo Zarraute, habló de rezar por el Pontífice “para que pueda ir al cielo cuanto antes”.

La sentencia del tribunal eclesiástico, con fecha de 28 de julio de 2025, establece que el P. Delgado no cometió ninguno de los delitos canónicos de los que fue acusado.

“Quien realmente ha lesionado la fama ha sido el sr. Escardó”

Respecto de la buena fama de Escardó, el tribunal sentencia que “los hechos apuntan a todo lo contrario. Es decir, quien realmente ha lesionado la fama ha sido el Sr. Escardó y, nada más y nada menos que la fama de la Iglesia y de los sacerdotes”.

Además, se afirma que “en ningún momento se ha demostrado que sea víctima de abusos”, que “tampoco se prueba en ningún momento que se sintiera revictimizado” y que su actitud “sólo se debe a una excusa para difamar y calumniar a la Iglesia”.

“Hay que darle plena credibilidad a lo que el P. Francisco José Delgado y los testigos han declarado y no a lo que supuestamente dice y acusa el Sr. Escardó”, recoge la sentencia.

No impidió la investigación sobre el Sodalicio

En relación con la acusación formulada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe de interferir en la investigación sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, el tribunal afirma que “no se prueba que los comentarios y acciones” del presbítero toledano “hayan impedido la misión especial que la Santa Sede” realizó y que concluyó con la disolución del Sodalicio.

Esta decisión del dicasterio, es, de hecho, la principal prueba por la que el tribunal reconoce la inocencia del P. Delgado: “Es necesario que exista plena imposibilidad de ejercitar el acto potestativo de la autoridad y, en el caso presente, la resolución del citado Dicasterio con respecto al Sodalicio, prueba todo lo contrario”.

El P. Delgado “intentó corregir” la “supuesta broma” sobre el Papa Francisco

A la hora de analizar la acusación de "suscitar la aversión o el odio a la Sede Apostólica”, el tribunal comprobó que el P. Calvo hizo “una lamentable e inoportuna broma” en la tertulia la Sacristía de la Vendée del 22 de abril de 2024.

El tribunal describió que “inmediatamente, el P. Francisco José intenta una y otra vez desviar el curso de la discusión siendo consciente de la gravedad de las afirmaciones” y añadió que fue “al punto consciente de lo que suponía la supuesta broma (...) e intentó corregir lo que se dijo”.

Vuelve la Sacristía de la Vendée

Unos días antes de conocerse la sentencia, la tertulia sacerdotal “La Sacristía de la Vendée” anunció su vuelta el próximo jueves, tras meses de emisiones intermitentes, mediante un vídeo en el que denuncian “18 meses de mentiras, de odio, de silencio, de oscuridad”.

Canes debent latrare.

6 de noviembre de 2025



