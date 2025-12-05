El Patriarca de Bagdad de los Caldeos, Cardenal Louis Raphael Sako, condenó el ataque perpetrado hace unos días contra un cementerio cristiano del Kurdistán iraquí y exigió a las autoridades dar con los responsables.

La agencia Asia News informó este 5 de diciembre que el cementerio se encuentra en la aldea de Harmota, en el distrito de Koya de la provincia de Erbil. Los desconocidos vandalizaron cerca de doce tumbas, un hecho que también fue condenado desde la oficina del primer ministro, Masrour Barzani, quien prometió “identificar y castigar”.

En una declaración enviada a Asia News, el purpurado señaló que se trata de un ataque “moral y religiosamente inaceptable”. “Los cristianos ya hemos pagado un precio muy alto por conflictos en los que no estamos involucrados”, expresó.

The desecration and vandalism of several Christian graves in Erbil’s Koya district on Thursday drew widespread condemnation from Kurdistan Region officials and the Christian community, who denounced the act as a deliberate sabotage that violates the Region’s principles of… pic.twitter.com/mERpzh6LrZ — Zoom News (@zoomnewskrd) December 4, 2025

En ese sentido, pidió a las autoridades del Kurdistán iraquí que “lleven a cabo una investigación exhaustiva y profesional y pongan a los responsables a disposición de la justicia, para que reciban el castigo que corresponde”.

“Queremos asegurar a los cristianos que están protegidos y seguros, de lo contrario comenzará una nueva ola de emigración”, alertó el Cardenal Sako.

De acuerdo al último Informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el 2016 los cristianos representaban el 0,94% de la población iraquí y ahora son solo el 0,3% de los 45 millones de habitantes.

Entre las causas de la disminución están las guerras que afectaron al país en los últimos años y la persecución religiosa que el Estado Islámico emprendió contra los cristianos cuando ocuparon parte del norte de Irak.

En Harmota viven más de 100 familias cristianas y unas 60 habitan el centro de Koya, un total de más de 700 personas. Además, Harmota representa alrededor del 9% de la población de Koya. “Confiamos en que el gobierno regional haga justicia y castigue a los responsables de este crimen atroz”, reiteró el Cardenal Sako.