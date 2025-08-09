Han pasado once años desde que el Estado Islámico (ISIS) tomó Mosul y las ciudades de Nínive, y con cada aniversario conmemorado, surge la misma pregunta: ¿cuántos cristianos iraquíes quedan?

A pesar de las tensiones y de los nuevos desafíos provocados por los conflictos regionales, las iglesias en Irak siguen llenas. Hace apenas unas semanas, los cristianos celebraron con alegría mientras 1.000 niños y niñas recibían su Primera Comunión.

En la capital, las parroquias caldeas celebraron la Primera Comunión de 50 niños, mientras que otros 32 la recibieron en la parroquia siríaca católica.

De manera especialmente significativa, 11 niños recibieron la Primera Comunión en la Iglesia Católica Siríaca de Nuestra Señora de la Liberación, el mismo templo que en 2010 fue escenario de una masacre en la que murieron decenas de fieles y dos sacerdotes, y resultaron heridos cientos más.

Custodiando el depósito de la fe

En Qaraqosh (Baghdeda), las iglesias pertenecientes a la Arquidiócesis Católica Siríaca de Mosul y sus dependencias celebraron la Primera Comunión de 461 niños en tres ceremonias distintas. Otros 30 niños recibieron el sacramento en las cercanas localidades de Bashiqa y Bartella, en liturgias presididas por el arzobispo Benedictos Younan Hanno.

En sus homilías, Hanno elogió la determinación de los fieles para permanecer en su tierra ancestral y su valentía al regresar después del desplazamiento forzado. También destacó su compromiso de preservar la fe y transmitirla a sus hijos, que han crecido en familias estables, unidas y devotas.

Algunos celebran, otros esperan

En Basora, las familias cristianas se han reducido a menos de 350 entre todas las denominaciones —caldea, armenia, siríaca, presbiteriana y latina—, pero siguen firmes en su tierra pese a las duras condiciones de vida y ambientales. Este año, las diócesis caldea y católica siríaca aplazaron las celebraciones de Primera Comunión, esperando reunir a un grupo suficiente de niños para el próximo año.

En Karemlesh, que forma parte de la Arquidiócesis Caldea de Mosul, 26 niños se están preparando para recibir la Eucaristía. Por su parte, la Diócesis Caldea de Kirkuk y Sulaymaniyah celebró la Primera Comunión de 26 niños en la Catedral del Sagrado Corazón de Kirkuk. En Sulaymaniyah, al igual que en Basora, se espera realizar la celebración el próximo año.

Pueblos del norte de Irak

Las iglesias de Ankawa, dentro de la Diócesis Caldea de Erbil, vivieron dos días extraordinarios.

El arzobispo Bashar Matti Warda presidió tres Misas en las que 210 niños recibieron la Primera Comunión. En sus homilías, subrayó que el sacramento va mucho más allá de las fotos bonitas y los vestidos blancos: representa un compromiso de por vida que convierte los hogares de los comulgantes en lugares donde Jesús está presente a través del perdón, la escucha activa y la generosidad.

También en Ankawa, 66 niños de la Diócesis Católica Siríaca de Adiabene recibieron la Eucaristía, junto con otros 15 en Duhok. En la Diócesis Caldea de Duhok, 75 niños celebraron su Primera Comunión, mientras que 150 lo hicieron en la vecina Diócesis de Zakho. Una cifra similar en la Diócesis de Alqosh, actualmente sin obispo, recibirá el sacramento en los próximos días.

La Iglesia Ortodoxa Siríaca también celebró la Primera Comunión de unos 70 niños en Bartella y 40 en Ankawa, incluyendo a pequeños de otras denominaciones.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.