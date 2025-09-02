En la ciudad de Mosul, Irak, se realizó el lunes 1 de septiembre una celebración oficial para conmemorar la reapertura de las iglesias de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción conocida como Iglesia Al-Tahera (para católicos sirios) y Nuestra Señora de la Hora (dentro del Monasterio Dominicano), tras su completa restauración.

Al evento asistieron el primer ministro Mohammed Shia' al-Sudani, varios funcionarios del gobierno y representantes de las organizaciones que apoyaron la reconstrucción.

Hablando en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, al-Sudani dijo “Esta iglesia se alza entre los escombros para representar la casa donde el Señor reúne los corazones de las personas sin división ni hostilidad, en una coexistencia tan antigua como el propio Irak”; y destacó que la reapertura es un retorno al “espíritu de Mosul y a la hermandad que une a su gente”.

Mosul (Irak) presenció una celebración oficial el lunes 1 de septiembre de 2025, conmemorando la reapertura de dos iglesias emblemáticas tras su restauración. Crédito: Ismail Adnan/ACI MENA.



Mons. Benedictus Younan Hanno, obispo de Mosul y sus alrededores para los católicos sirios, instó al primer ministro a extender el mismo cuidado mostrado hacia el patrimonio iraquí para “reconstruir el pueblo cristiano”.

“Los habitantes de Nínive –subrayó– necesitan su cuidado y atención, y alguien que escuche sus clamores, especialmente sus hijos e hijas de la comunidad cristiana”.

Mons. Hanno señaló que alrededor del 80% de los cristianos de Irak hoy en día “sufren violaciones y negación de sus derechos”, y muchos se ven obligados a exiliarse.

“Los cristianos iraquíes emigraron por obligación, dejando su patria entre lágrimas y dolor, y siguen esperando regresar, anhelando volver a ver a Irak como un país hermoso, capaz de acoger a sus hijos cristianos junto a sus hermanos de otras comunidades”, resaltó.

Mons. Benedictus Younan Hanno, obispo de Mosul y sus alrededores para los católicos sirios, instó al primer ministro iraquí a brindar la misma atención que se muestra a los sitios patrimoniales nacionales para “reconstruir al pueblo cristiano”. Crédito: Ismail Adnan/ACI MENA



Tras los discursos, Hanno, al-Sudani y otros hicieron sonar la campana de la iglesia y plantaron un olivo en su patio como símbolo de paz. El primer ministro se dirigió entonces al Monasterio de los Dominicos para reabrir la Iglesia de Nuestra Señora de la Hora.

Destrucción y restauración

Las iglesias de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de la Hora, junto con la Gran Mezquita al-Nuri y su famoso minarete inclinado, todas ubicadas en la Ciudad Vieja de Mosul, sufrieron una extensa destrucción durante la ocupación de la ciudad por el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) entre 2014 y 2017.

Tras la liberación, la UNESCO emprendió la restauración de estos monumentos como parte de su iniciativa "Revivir el Espíritu de Mosul", reconstruyéndolos según sus diseños originales.

Esta iniciativa fue financiada por los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la Unión Europea (UE).

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Tomado de la versión en inglés del National Catholic Register. Publicada originalmente en árabe en ACI MENA.