En el marco de la iniciativa “Navidad en la Ciudad”, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) ofrecerá la tradicional Misa Criolla, en un evento gratuito que reunirá a artistas de primer nivel.

Bajo la dirección del maestro Lito Vitale, las voces de Abel Pintos, Nahuel Pennisi y Maggie Cullen, tres de los mayores exponentes del folklore joven de Argentina —y además, tres personas abiertamente creyentes— interpretarán esta joya de la música folklórica-religiosa creada por Ariel Ramírez, popularizada internacionalmente por Mercedes Sosa.

Una banda de músicos y más de 80 artistas invitados acompañarán el espectáculo que tendrá lugar el lunes 8 de diciembre, en coincidencia con la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, desde las 21:00 horas en Ciudad Universitaria (Av. Costanera 2160, Pabellón 3, Ñúñez).

La entrada es gratuita pero la capacidad es limitada, por lo que las localidades se deben reservar online a través de la página de Enigma Tickets .

Una vez completado el formulario se enviará 36 horas antes del show un mail con un código QR para el acceso.