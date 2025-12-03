El Arzobispo de Montevideo (Uruguay), Cardenal Daniel Sturla, desmintió “afirmaciones calumniosas” vertidas en un portal de noticias y dirigidas a él y diversas instituciones educativas católicas.

En un comunicado difundido en las redes sociales, el Cardenal Sturla denuncia un artículo en el que “se mezclan hechos que no tienen conexión entre sí, con verdades a medias”.

Se trata de un artículo publicado en el portal La República sin la firma de ningún periodista, donde se recoge el testimonio anónimo de un padre del Colegio Jesús María, quien denuncia la supuesta complicidad del Arzobispo de Montevideo en el encubrimiento de un caso de acoso sexual.

Según dicho testimonio se señala que el Cardenal habría pedido que el caso, que involucraría a un miembro del equipo directivo del colegio, “no llegara a la prensa” y que las presuntas víctimas “retiraran la denuncia para poder actuar”.

Al respecto, el purpurado expresó: “Desmiento rotundamente haberle pedido a alguien que retire una denuncia por acoso o solicitar que no se vaya a la prensa”.

“La Iglesia Católica como institución viene trabajando hace años en construir una cultura de la prevención y el cuidado”, subrayó el cardenal, aunque reconoció que “esto no nos libra de que surjan situaciones de acoso o abuso en nuestras instituciones, pero estamos convencidos que el camino es el de la justicia, la verdad y la reparación”.

Asimismo, Sturla desmintió “haber trasladado a una persona de un colegio a otro, porque no me corresponde hacerlo” y precisó que “las instituciones mencionadas no tienen ni vínculo administrativo ni vínculo legal entre sí”.

“Nos duele encontrarnos en esta situación y esperamos que se busque la verdad”, concluyó.