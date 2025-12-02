Estas son algunas de las fechas más destacadas del calendario litúrgico para el mes de diciembre de 2025. Están incluidas las fiestas de santos conocidos, así como otras festividades importantes.

3 de diciembre - San Francisco Javier

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Memoria de san Francisco Javier, presbítero de la Compañía de Jesús, evangelizador de la India, el cual, nacido en Navarra, fue uno de los primeros compañeros de san Ignacio que, movido por el ardor de dilatar el Evangelio, anunció diligentemente a Cristo a innumerables pueblos en la India, en las Molucas y otras islas, y después en el Japón, convirtiendo a muchos a la fe. Murió en la isla de San Xon, en China, consumido por la enfermedad y los trabajos (1552)” (Martirologio romano).

6 de diciembre - San Nicolás

"San Nicolás, obispo de Mira, en Licia, famoso por su santidad y por su intercesión ante el trono de la divina gracia (s. IV)" (Martirologio romano). La vida de este santo ha servido de inspiración para la popular figura de ‘Papá Noel’, ‘Santa Claus’ o ‘San Nicolás’, personaje legendario que lleva regalos a los niños del mundo la noche de Navidad. Es considerado patrono de los niños, los marineros y los viajeros" (Martirologio romano).

8 de diciembre - Inmaculada Concepción

Las más leídas 1 2 3 4 5

"Solemnidad de la Concepción Inmaculada de la bienaventurada Virgen María, que, realmente llena de gracia y bendita entre las mujeres, en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo de Dios, desde el mismo primer instante de su Concepción fue preservada de toda culpa original, por singular privilegio de Dios. En este mismo día fue definida, por el papa Pío IX, como verdad dogmática recibida por antigua tradición (1854)" (Martirologio romano).

8 de diciembre - Virgen Desatanudos

En el día de la Inmaculada Concepción, la Iglesia celebra también a la Madre de Dios bajo la advocación de ‘María Desatanudos’ (Maria Knotenlöserin). A través de ella, los fieles piden la intercesión de la Virgen para que “desate los nudos” que complican la vida, o que desaparezcan los obstáculos que impiden llegar a Dios. Esta advocación tiene su origen en Alemania, en 1700, en la pintura de Johann Georg Melchior Schmidtner (1625 - 1705).

9 de diciembre - San Juan Diego

"San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, de la estirpe indígena nativa, varón provisto de una fe purísima, de humildad y fervor, que logró que se construyera un santuario en honor de la Bienaventurada María Virgen de Guadalupe, en la colina de Tepeyac, en la ciudad de México, en donde se le había aparecido la Madre de Dios (1548)" (Martirologio romano).

12 de diciembre - Nuestra Señora de Guadalupe

"Bienaventurada Virgen María de Guadalupe en México, cuyo gran materno auxilio implora con humildad el pueblo en la colina de Tepeyac, cerca de la ciudad de México, donde apareció. Ella brilla como una estrella que invita a la evangelización de los pueblos y es invocada como protectora de los indígenas y de los pobres" (Martirologio romano).

14 de diciembre - San Juan de la Cruz

"Memoria de san Juan de la Cruz, presbítero de la Orden de los Carmelitas y doctor de la Iglesia, el cual, por consejo de santa Teresa, fue el primero de los hermanos que emprendió la reforma de la Orden, empeño que sostuvo con muchos trabajos, obras y ásperas tribulaciones, y, como demuestran sus escritos, buscando una vida escondida en Cristo y quemado por la llama de su amor, subió al monte de Dios por la noche oscura, descansando finalmente en el Señor, en Úbeda, de la provincia de Jaén (1591)" (Martirologio romano).

25 de diciembre - Nacimiento del Niño Jesús

"Pasados innumerables siglos desde de la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen; después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio como signo de alianza y de paz; veintiún siglos después de la emigración de Abrahán, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea; trece siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo la guía de Moisés; cerca de mil años después de que David fue ungido como rey, en la semana sesenta y cinco según la profecía de Daniel; en la Olimpíada ciento noventa y cuatro, el año setecientos cincuenta y dos de la fundación de la Urbe, el año cuarenta y dos del imperio de César Octavio Augusto; estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo, nueve meses después de su concepción, nace en Belén de Judea, hecho hombre, de María Virgen: la Natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne" (Martirologio romano).

26 de diciembre - San Esteban

"Fiesta de san Esteban, protomártir, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fue el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio, y también fue el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre, dando testimonio de Cristo Jesús al afirmar que lo veía sentado en la gloria a la derecha del Padre, siendo lapidado mientras oraba por los perseguidores (s. I)" (Martirologio romano).

27 de diciembre - San Juan Evangelista

"Fiesta de san Juan, apóstol y evangelista, hijo de Zebedeo, que, junto con su hermano Santiago y con Pedro, fue testigo de la transfiguración y de la pasión del Señor, y al pie de la cruz recibió de Él a María como madre. En su evangelio y en otros escritos se muestra como teólogo, habiendo contemplado la gloria del Verbo encarnado y anunciando lo que vio (s. I)" (Martirologio romano).

28 de diciembre - Fiesta de la Sagrada Familia

Con la fiesta de la Sagrada Familia, la Iglesia nos invita a contemplar a José, María y al Niño Jesús como modelos para la vida cotidiana. Fue en el hogar de Nazaret donde el Verbo Encarnado habitó, preparándose para su misión salvífica. La casa de María y José se convirtió así en la más grande escuela de humanidad. La Fiesta de la Sagrada Familia se celebra el primer domingo de la Octava de Navidad.

A considerar:

7, 14, 21 de diciembre - II, III y IV domingos de Adviento

En el camino de preparación para la celebración del nacimiento de Cristo, la Iglesia tiene a cada uno de los domingos del Tiempo de Adviento como momentos privilegiados de reflexión que invitan a la conversión del corazón. Cada uno de los domingos señalados es una ocasión para disponerse mejor, desde el interior, para la llegada del Reconciliador de la humanidad.

28 de diciembre - Santos inocentes (ya no se celebraría porque coinciden en el día)

"Fiesta de los santos Inocentes mártires, niños que fueron ejecutados en Belén de Judea por el impío rey Herodes, para que pereciera con ellos el niño Jesús, a quien habían adorado los Magos, y que fueron honrados como mártires desde los primeros siglos de la Iglesia, primicia de todos los que derramarían su sangre por Dios y el Cordero" (Martirologio romano). Este año (2025) la Fiesta de los Santos Inocentes coincide con el 28 de diciembre, domingo de la Sagrada Familia, razón por la cual cede en importancia y no se celebra como es habitual.