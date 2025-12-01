La Provincia de los Hermanos Menores Capuchinos de España ha puesto en marcha “Adviento directo”, un informativo semanal cuyo presentador ha sido creado con inteligencia artificial (IA) que acompaña el recorrido simbólico de la estrella de Belén.

Esta rama de la familia franciscana explica en su sitio web que el proyecto supone una novedad en las redes sociales capuchinas y en él se combinan “creatividad, espiritualidad y lenguaje digital”.

Luis Silvestre, responsable de la Pastoral Juvenil capuchina, explica que “el Adviento nos invita a caminar juntos hacia la Luz. ‘Adviento Directo’ quiere ser un pequeño compañero de ruta para quienes se unen a este camino desde las redes y buscan vivir este tiempo con esperanza, profundidad y alegría franciscana”.

“Adviento directo” está estructurado en torno a cinco capítulos correspondientes a los cuatro domingos de Adviento y el día de Navidad.

Todos ellos, en el marco de los 800 años del Cántico de las criaturas, siguen el recorrido de la “hermana estrella” que guía a los Reyes Magos hasta el portal de Belén.

El formato cuenta con un presentador creado con IA, con el que se pretende dar unidad estética y narrativa a la serie. Junto a él, intervienen diferentes jóvenes vinculados a la Pastoral Juvenil, los colegios y la Fraternidad Capuchina distribuidos por distintos puntos de España.

Cada capítulo toma la perícopa del Evangelio que se proclama ese domingo y la presenta como noticia de actualidad, al tiempo que le da un sentido profundo y espiritual que caracteriza el carisma capuchino: “Sencillez, cercanía, alegría y fraternidad”.

Los capítulos de “Adviento directo” se pueden seguir a través de los perfiles oficiales de los capuchinos en España, tanto en Instagram como en Facebook y X.

🎬 ESTRENO · ADVIENTO DIRECTO



🌠 Hoy seguimos una noticia inesperada: algo ha aparecido en el horizonte…



📍Desde la Zona Norte, Eva nos trae la primera conexión.



🗣️ Arranca el #Adviento2025. Arranca el camino. Arranca #AdvientoDirecto.#PrimerDomingoDeAdviento pic.twitter.com/VxVdN9t3nU — Hermanos Capuchinos de España (@capuchinosesp) November 30, 2025

Los Hermanos Capuchinos son parte de la familia franciscana y son fruto de la reforma impulsada por Fray Mateo de Bascio y Rafael y Ludovico de Fosombrone en 1528. Los capuchinos formaron parte de los franciscanos conventuales durante casi un siglo, hasta que fueron reconocidos como orden independiente en 1619 por Pablo V. En la actualidad son más de 10.000 frailes presentes en cerca de un centenar de países.