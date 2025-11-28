El Papa León XIV inició el segundo día de su viaje apostólico en Turquía en la Catedral del Espíritu Santo de Estambul, un lugar espiritual vital para una diversa comunidad católica, compuesta principalmente por inmigrantes de todo el mundo.

La catedral, una parada habitual desde hace tiempo para los pontífices que visitan Turquía, recibió al Santo Padre con profunda emoción y una esperanza vibrante.

A la entrada, el Papa León fue recibido por el P. Nicola Masedu, sacerdote sardo que sirvió en Turquía durante más de 15 años y vivió una vida marcada por la misión en Oriente Medio. Se mudó primero al Líbano a los 17 años, luego a Irán —donde fue arrestado brevemente—, luego a Tierra Santa y, finalmente, a Estambul.

P. Nichola Masedu. Crédito: Cortesía P. Masedu.



En entrevista con ACI MENA –agencia en árabe de EWTN News, empresa a la que pertenece ACI Prensa– Masedu recordó que el primer Papa que conoció fue San Pablo VI, a quien recibió en el aeropuerto de Beirut (Líbano) durante una breve escala camino a la India. Posteriormente, conoció a San Juan Pablo II en Castel Gandolfo, tras verse obligado a abandonar Irán, y al Papa Benedicto XVI en Belén en 2008.

Masedu también dio la bienvenida al Papa León sosteniendo el mismo crucifijo que una vez le regaló al Papa Francisco. Explicó que el crucifijo originalmente perteneció a las Hermanas de la Caridad del Hospital Austriaco, quienes lo regalaron a la parroquia cuando estaban desocupando algunas de sus habitaciones.

"Este crucifijo tiene una historia de oración y protección", dijo, y añadió un recuerdo personal: "Era un punto de referencia para Kamila, nuestra pequeña cotorra, quien, siempre que tenía miedo, volaba a mi oficina y se refugiaba cerca de él".

El crucifijo del P. Masedu. Crédito: Cortesía P. Masedu.



Masedu también compartió el regalo simbólico que la comunidad preparó para León XIV: un cáliz de plata elaborado por un artista armenio, grabado con los seis apóstoles que trajeron el cristianismo a esta tierra.

A partir de este obsequio muy simbólico, el sacerdote reflexionó sobre las antiguas raíces cristianas de Turquía, recordando que esta tierra estuvo en el corazón de la Iglesia primitiva. Destacó el espíritu de unidad ecuménica que une a las diferentes Iglesias en su esfuerzo, como él mismo dijo, por “mantenerse unidas”.

Habló con franqueza sobre los desafíos que enfrenta su comunidad, especialmente los inmigrantes que enfrentan dificultades económicas, permisos de residencia y, en ocasiones, discriminación. Aun así, la parroquia trabaja incansablemente para acompañarlos tanto espiritual como materialmente, ofreciéndoles educación, apoyo social, asistencia médica cuando es necesario, así como retiros y acompañamiento psicológico.

Reflexionando sobre la diferencia entre la vida cristiana en el Líbano y Turquía, Masedu señaló que en el primero se sentía como en casa, rodeado de símbolos cristianos visibles, mientras que en Turquía las iglesias permanecen en gran parte ocultas, con la notable excepción de la Basílica de San Antonio en la calle İstiklal. Concluyó expresando su esperanza de que la visita del Papa León XIII fortalezca a la comunidad cristiana, animándola a perseverar y a seguir trabajando por la paz.

Exiliado por su fe

Entre los feligreses presentes esta mañana se encontraba Suhail, un iraní de 36 años que llegó a Turquía hace siete años tras convertirse al cristianismo. Obligado a abandonar Irán por su conversión, ahora colabora estrechamente con una comunidad de iraníes católicos que también han buscado refugio en Turquía.

Suhail. Crédito: Romy Haber.



Suhail confirmó que practicar el cristianismo en Turquía es "inmensurablemente más seguro" que en Irán, donde fue arrestado anteriormente. Sin embargo, consciente del peligro que enfrentan los cristianos que aún se encuentran en su país, decidió no compartir detalles sobre la persecución allí para no poner a nadie en mayor riesgo.

En cambio, habló con gratitud de la libertad religiosa que ha encontrado en Estambul y de la dignidad de poder vivir y practicar su religión abiertamente: “Puedo rezar, asistir a misa y crecer en mi fe. Por eso estoy agradecido”, dijo.

Suhail ha estado ayudando en la catedral durante meses en los preparativos para la visita papal, y describió la oportunidad de recibir al Papa León como “una bendición indescriptible”.

Una voz africana

También compartió su alegría Philip Tata, originario de Camerún y ahora presidente del grupo de jóvenes de la Catedral del Espíritu Santo.

Tras vivir en Gabón antes de mudarse a Turquía hace cuatro años, Tata habló sobre la notable diversidad que conforma la comunidad parroquial. Explicó que la misa se celebra en inglés, turco y francés, lo que refleja la presencia de una gran comunidad africana, muchos de los cuales provienen de países francófonos.

Phulipp Tata. Crédito: Romy Haber



Tata recordó cómo el Papa Francisco se reunió previamente con refugiados en esta misma iglesia, y cree que el Papa León continúa en la misma línea pastoral, con especial énfasis en los migrantes, las personas desplazadas y quienes viven en la marginación. El Papa León mencionó explícitamente a los refugiados e inmigrantes en su mensaje de esta mañana, un momento que conmovió profundamente a la congregación.

Reflexionando sobre la juventud católica en Turquía, Tata afirmó que muchos jóvenes esperan irse, no por la persecución religiosa, sino por las limitadas oportunidades económicas y la escasez de empleo, que los impulsan a buscar un futuro más estable en otro lugar. Aun así, expresó su esperanza de que la visita papal inspire un renovado apoyo y aliento para las nuevas generaciones.

Voces libanesas cantan para el Papa en Estambul

Entre los fieles reunidos en la catedral también se encontraban católicos libaneses que ahora residen en Turquía y no estarán en el Líbano cuando el Papa visite su patria el domingo. Sin embargo, providencialmente, lo encontraron aquí, en lo que se ha convertido en su segundo hogar, e incluso tuvieron la oportunidad de cantar para él como parte del coro.

Sleiman Saikali. Crédito: Romy Haber.



Sleiman Saikali, quien reside en Turquía desde hace 30 años, viaja a İznik para cantar para el Papa durante la histórica conmemoración del Concilio de Nicea. Compartió su profunda alegría al recibir al Papa León en un lugar que simboliza tanto sus raíces como su vida actual. Comentó que se ha estado preparando durante meses, no solo entrenando su voz, sino también espiritualmente mediante la oración.

Habló con pasión sobre la misión que impulsaba este viaje papal, insistiendo en que cada país tiene una vocación distinta. Recordó haber estado presente en las visitas del Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco a Turquía.

“Benedicto fue un hombre de extraordinaria profundidad teológica, y su visita al Patriarca Bartolomé fue un momento ecuménico inolvidable. Francisco fue como una revolución positiva; devolvió la Iglesia a los pobres y sencillos, a la justicia y la humildad”.

Mirando al Papa León, expresó una profunda esperanza: “En él veo una mezcla de Benedicto XVI, Francisco y Juan Pablo II. Desde Juan Pablo II, Dios ha dado a la Iglesia papas que caminan con los signos de los tiempos, y esto es obra de Dios, no nuestra”.

Para los cristianos de Turquía, dijo, las visitas papales son vitales. “Como una minoría muy pequeña, llevamos la belleza de mantener la fe, pero el peligro del aislamiento es real. No debemos aislarnos”.

Lili. Crédito: Romy Haber.



También forma parte del coro Lili El-Helou, una estudiante libanesa que llegó a Turquía hace dos años. Nunca imaginó que algún día cantaría ante el Papa, pero hoy estuvo entre quienes actuaron en la Catedral del Espíritu Santo. También cantará el Kyrie Eleison con la melodía maronita el sábado en la Misa.

Lili describió cómo su vida espiritual se ha profundizado desde que se mudó a Estambul, describiendo la parroquia como activa, unida y vibrante, a pesar del reducido número de católicos. Dijo que se siente en paz viviendo su fe en Estambul. Sin embargo, señaló que la situación puede ser "más difícil" en otras ciudades como Esmirna, donde las religiosas a veces dudan en presentarse con sus hábitos no por restricciones legales, sino por reacciones, comentarios y miradas indiscretas.

Una presencia caldea

La atmósfera en la catedral este viernes se elevó gracias a un coro multilingüe, cuyas voces llenaron la iglesia con himnos en diferentes idiomas, incluido el siríaco, un recordatorio de la antigua herencia cristiana arraigada en esta tierra.

Entre ellos se encontraba la hermana Sandra, una monja caldea de las monjas del Sagrado Corazón, quien describió la oportunidad de cantar en siríaco, la lengua hablada por Jesús y preservada por las Iglesias orientales, como “una gracia profunda y un momento de gran belleza”.

Coro en la Catedral de Estambul. Crédito: Romy Haber.



Pidió a todos los creyentes que oren por Turquía, por el Papa y por la comunidad cristiana en Turquía, expresando la esperanza de que la visita fortalezca la unidad y la paz.

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado en CNA en inglés y antes en ACI MENA en árabe.