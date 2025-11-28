León XIV lanzó un llamado en favor de la dignidad de las personas mayores, denunciando que en las sociedades marcadas por la “eficiencia” y el “materialismo” se ha debilitado el sentido del respeto hacia quienes representan la memoria y la sabiduría de los pueblos.

“En muchos contextos sociales, donde domina la eficiencia y el materialismo, se ha perdido el sentido del respeto por las personas mayores”, señaló el Santo Padre durante la visita que realizó a la residencia para ancianos de Estambul, durante su segundo día en Turquía.

León XIV lanzó un llamado en favor de la dignidad de las personas mayores. Crédito: Vatican Media

Tras el encuentro con la comunidad católica en la Catedral del Espíritu Santo, el Papa se trasladó a esta institución que gestionan las Hermanitas de los Pobres, una congregación religiosa femenina católica fundada en 1839 por Juana Jugan, con la misión de acoger y cuidar a las personas mayores.

Allí fue recibido en la entrada por la Madre Superiora, la anterior Superiora y la Provincial de la comunidad. Juntos se dirigieron a la capilla del centro, donde lo esperaban los trabajadores y los residentes del centro.

Son en total seis religiosas las que se desviven cada día para garantizar el cuidado de unos 60 ancianos. Crédito: Vatican Media

Son en total seis religiosas las que se desviven cada día para garantizar el cuidado de unos 60 ancianos sin familia y con problemas de salud, procedentes de distintas nacionalidades y religiones. Su dedicación silenciosa es el apoyo fundamental para estas personas mayores y un testimonio de la caridad cristiana en Estambul.

En su discurso, el Papa compartió dos reflexiones. La primera se centró en la vocación de las religiosas. “Se llaman ‘Hermanitas de los Pobres’. Un nombre hermoso, ¡y que da qué pensar!”, señaló. Explicó que su misión no consiste únicamente en asistir: “El Señor no las ha llamado sólo para asistir o ayudar a los pobres. ¡Las ha llamado a ser sus ‘hermanas’!”, declaró.

Para el Pontífice el secreto de la caridad cristiana es ser “antes que ser para los demás” en un “compartir basado en la fraternidad”.

La segunda reflexión estuvo dedicada a los residentes de la institución. “Ustedes son adultos mayores. Y esta palabra, ‘mayor’, hoy corre el riesgo de perder su significado más verdadero”, advirtió el Papa.

En esta residencia viven cerca de 60 ancianos. Crédito: Vatican Media

Frente a ello, recordó la enseñanza constante de la tradición cristiana: “Los ancianos son la sabiduría de un pueblo, una riqueza para los nietos, para las familias, para toda la sociedad”.

León XIV expresó un “doble agradecimiento” por la misión que desarrolla la residencia, que “en nombre de la fraternidad, se abre a la acogida de los adultos mayores”. Además reconoció que este servicio “no es fácil, requiere mucha paciencia y mucha oración”.



