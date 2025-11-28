El Papa León XIV inició su segundo día en Turquía con una jornada intensa que comenzó con un encuentro de oración junto a obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y agentes pastorales en la Catedral Latina del Espíritu Santo.

Seguidamente, León XIV visitó la Casa de las Pequeñas Hermanas de los Pobres en Estambul, uno de los momentos más esperados de su agenda. Finalmente, presidirá una oración ecuménica junto al Patriarca Bartolomé I, un gesto de fuerte significado para el camino hacia la unidad de los cristianos.

