El Papa León XIV inició su segundo día en Turquía con una jornada intensa que comenzó con un encuentro de oración junto a obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y agentes pastorales en la Catedral Latina del Espíritu Santo.
Seguidamente, León XIV visitó la Casa de las Pequeñas Hermanas de los Pobres en Estambul, uno de los momentos más esperados de su agenda. Finalmente, presidirá una oración ecuménica junto al Patriarca Bartolomé I, un gesto de fuerte significado para el camino hacia la unidad de los cristianos.
En el marco de su visita a Turquía, el Papa León XIV y el Patriarca ecuménico Bartolomé I, líder de unos 250 millones de cristianos ortodoxos, celebrarán juntos el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea en Iznik, la localidad que se alza donde estuvo la antigua ciudad que albergó esta primera importante reunión ecuménica.
Al día siguiente, firmarán una declaración conjunta destinada a reforzar el camino del diálogo entre católicos y ortodoxos. Pero ¿quién es este referente indiscutible del movimiento ecuménico? Aquí puedes leer más datos sobre este patriarca reconocido internacionalmente como uno de los principales artífices del diálogo entre confesiones cristianas.
La tranquila ciudad turca de İznik, a unas dos horas en coche desde Estambul, se prepara para recibir al Papa León XIV en una jornada histórica dedicada a la memoria cristiana.
Con apenas 45.000 habitantes, la ciudad, antes conocida como Nicea, puede recorrerse a pie en media hora por sus estrechas calles adornadas con balcones rebosantes de rosas e hiedra.
Sin embargo, su aparente tranquilidad oculta un pasado decisivo: İznik fue capital de los imperios bizantino y otomano y escenario de uno de los hitos fundamentales del cristianismo.
La visita del Pontífice se centrará en una ceremonia ecuménica en la que participará junto al Patriarca Ortodoxo Griego Bartolomé y otros líderes cristianos, con motivo del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 bajo el emperador Constantino.
Este concilio, que marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia, definió el Credo niceno, que con el tiempo se convirtió en la profesión de fe oficial de la cristiandad, y estableció la unificación de la fecha de celebración de la Pascua.
Durante la ceremonia, León XIV y los líderes cristianos realizarán actos de oración conjunta y reflexión sobre la herencia espiritual de Nicea, destacando la unidad de la Iglesia y el compromiso con el diálogo ecuménico.
En un gesto entrañable, el Papa León XIV bendijo a un niño que celebraba su séptimo cumpleaños durante su visita a la residencia de ancianos que gestionan las Hermanitas de los Pobres en Estambul.
El pequeño pudo saludar al Pontífice y después se hizo una foto con este cartel tan simpático que lo recuerda.
El encuentro tuvo lugar tras el saludo del Papa a los residentes, voluntarios y religiosas de la institución, donde León XIV pronunció un discurso centrado en la dignidad de los ancianos y la importancia de una cultura que no excluya a quienes considera menos utiles.
León XIV sostuvo hoy una conversación privada con el rabino jefe de la comunidad judía de Turquía, David Sevi, en la Delegación Apostólica de Estambul, donde el Pontífice está alojado durante su visita.
Según informó el Vaticano, la reunión duró unos 15 minutos durante los cuales también se habló de cómo la visita del Papa León XIV es un signo de paz y un apoyo para todas las comunidades religiosas del país.
El Papa almorzará en la nunciatura antes de trasladarse al aeropuerto para subirse a un helicóptero que lo llevará en un vuelo de 30 minutos hasta Nicaea (actual İznik), localidad ubicada unos 130 km al sureste de Estambul y sede del histórico concilio de 325.
Durante su visita a la Casa de Acogida para Ancianos de las Pequeñas Hermanas de los Pobres, el Papa León XIV escribió un mensaje en el Libro de Honor del centro.
“Bendigo de corazón este hogar con todos sus residentes y, de manera especial, a las Pequeñas Hermanas de los Pobres por su servicio aquí y por su testimonio para todos. Con mi bendición apostólica", expresó.
El Papa León XIV llegó a la Casa de acogida de las Hermanas de los Pobres, presentes en Turquía desde hace 123 años, donde esta comunidad religiosa cuida con dedicación a ancianos en situación de necesidad. Fue recibido por la Madre Superiora, las hermanas y el personal de la obra.
En la bienvenida, la directora expresó “la inmensa alegría y gratitud” de recibir al Pontífice, y dijo que para los residentes esta visita es un signo concreto del amor de Dios. Subrayó además “la importancia real de cuidar a los ancianos en el mundo de hoy”.
En su mensaje, el Papa destacó que la "acogida es el don de esta casa”, y reflexionó sobre el nombre de la congregación: “El Señor no las ha llamado sólo a ayudar a los pobres, sino a ser sus hermanas… Este es el secreto de la caridad cristiana: estar con los demás”.
También dirigió unas palabras a los adultos mayores: “Los ancianos son la sabiduría de un pueblo, una riqueza para las familias y para toda la sociedad”. Agradeció a la comunidad su misión, que —afirmó— “requiere mucha paciencia y mucha oración”, e invitó a todos a pedir la bendición del Señor.
Tal y como señaló ayer el Papa en su primer discurso, a San Juan XXIII le llamaban el Papa turco. No es difícil ver su imagen en los edificios religiosos del país. Por ejemplo, en la fachada de la catedral del Espíritu donde el Papa ha tenido su primer encuentro con la comunidad católica.
La torre de campanas lleva desde el año 2000 también el nombre de Papa Roncalli. Angelo Giuseppe Roncalli fue nombrado delegado apostólico de la Santa Sede para Turquía y Grecia. Llegó a Estambul el 4 de enero de 1935 para cumplir esa misión hasta 1944.
En esa década, vivió en Estambul, trabajó con las autoridades turcas, y buscó construir puentes entre la Santa Sede y la recién instaurada República Turca bajo Mustafa Kemal Atatürk.
Durante su estancia en el país, utilizó el turco en la liturgia católica: por ejemplo, leyó un pasaje evangélico en turco durante la misa de Navidad de 1935. También se esforzó por respetar la legislación turca de la época, adaptándose al contexto local, y mostró aprecio explícito por el pueblo turco.
El Papa celebró un encuentro de oración con la comunidad católica de Turquía en la catedral de Estambul que fue erigida en un momento de expansión de la presencia católica latina (en ese entonces parte del Imperio Otomano).
Su construcción se realizó entre 1845 y 1846 por encargo del vicario apostólico francés Julien Hillereau, con los arquitectos suizo-italianos Gaspare Fossati (algunas fuentes mencionan a Giuseppe Fossati) y Achille Bottazzi. El 5 de julio de 1846 fue dedicada al Espíritu Santo.
En 1865 la estructura sufrió daños como consecuencia de un terremoto y fue reparada ese mismo año. Fue elevada a la categoría de catedral en 1876.
La administración de la catedral —y del vicariato latino local— pasó a cargo de la orden de los Salesianos de Don Bosco el 9 de octubre de 1989.
La catedral es la sede del Vicariato Apostólico de Estambul para los católicos de rito latino en la ciudad. Aquí se celebran misas en varios idiomas (turco, inglés, francés, italiano) dada la naturaleza internacional de su feligresía, que incluye expatriados, diplomáticos y locales.
Además, también acoge la liturgia de la comunidad caldea (rito oriental) en determinados momentos. Más allá de su función estrictamente litúrgica, la catedral se ha convertido en un punto de referencia para el diálogo interreligioso y para la presencia católica en una urbe mayoritariamente musulmana.
En la Catedral del Espíritu Santo en Estambul, el Papa León XIV animó al clero católico, a los hermanos y hermanas religiosos y a los agentes pastorales laicos a ver el pequeño tamaño de la comunidad católica como una fortaleza.
“La lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia. Por eso, los animo a cultivar una actitud espiritual de esperanza confiada, arraigada en la fe y en la unión con Dios”, dijo este 29 de noviembre.
Todo está listo en la Catedral Latina del Espíritu Santo, donde el Papa León XIV sostendrá su primer gran encuentro con la pequeña comunidad católica de Turquía.
En un país donde los católicos representan apenas el 0,04% de la población, unas 33.000 personas según la Santa Sede, este momento tiene un fuerte valor histórico y pastoral.
A la espera del Papa, el templo está lleno de fieles llegados de Italia, Estados Unidos, Polonia y España, que se han unido a los católicos locales. Entre ellos destaca un grupo de sacerdotes de Dallas, que peregrinan por Turquía y han traído la primera piedra de una futura parroquia dedicada a San Agustín, destinada a un barrio de migrantes. Esperan pedir al Santo Padre que bendiga este símbolo.
La comunidad católica turca, dispersa en los ritos latino, armenio, caldeo y siriaco, es heredera de una riqueza histórica que contrasta con su actual pequeñez.
La reunión de hoy, marcada por la oración y la cercanía, busca fortalecer su esperanza y su identidad en medio de un contexto donde la presencia cristiana se ha reducido drásticamente desde inicios del siglo XX.