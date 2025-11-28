El superior general de la Congregación de la Misión, P. Tomaž Mavrič, animó a los miembros de la familia vicentina y a los fieles en general a aprovechar el Adviento para aprender a reconocer a Cristo en los rostros de las personas más vulnerables.

El sacerdote argentino hizo esta invitación en su mensaje para el Adviento 2025 que comenzará el domingo 30 de noviembre.

“El Adviento no es solamente un tiempo de preparación litúrgica para la Navidad, sino un camino de conversión de la mirada, para aprender a reconocer a Jesús que viene sin cesar a nuestro encuentro a través del rostro y la persona de los pobres, de los más pequeños y de los excluidos”, afirmó.

En ese sentido, invitó también “a despertar la mística de la caridad: la que nace del silencio de la oración, se desarrolla en el servicio cotidiano y se realiza en la comunión fraterna”. El P. Mavrič recordó que la fe se hace visible en la caridad, pues con ella “la esperanza se traduce en gestos” y “la espera de Jesús se convierte en un encuentro cotidiano con él en los pobres”.

Asimismo, el superior general recordó que su fundador, San Vicente de Paúl, escribió que cuando Dios “quiere comunicarse a alguien, lo hace sin esfuerzos, de una manera sensible, muy suave, dulce y amorosa”.

En su mensaje, publicado en el sitio web de la Congregación de la Misión, el P. Mavrič dijo que un corazón convertido a Jesús “escucha las necesidades de las personas, anuncia la Palabra de liberación y realiza obras concretas” que “buscan promover a cada persona humana, elevada a la dignidad de hijo de Dios”.

Ello porque el Hijo de Dios —que se encarnó en un niño acostado en un pesebre— está también presente en los pobres. “De ahí brota para cada uno de nosotros, la espiritualidad del amor al prójimo, que hunde sus raíces en Jesús y se extiende hasta los más necesitados. La Palabra de Dios nos invita a vivir concretamente el servicio junto a nuestros hermanos y hermanas, en sus necesidades materiales y espirituales”, afirmó.

Pero además de la mística de la caridad, el superior general animó a cultivar la mística de ojos abiertos, que “implica comprometerse en una espiritualidad concreta y cumplir con responsabilidad nuestra misión de Familia de la caridad en nombre del amor encarnado”.

“Para vivir plenamente la mística de la caridad de ojos abiertos, es esencial hacer de la espera del Adviento un ejercicio de celo por la salvación de las almas”, afirmó.

En ese sentido, alentó a “cambiar nuestra manera de ver, tanto con los ojos como con el corazón”, porque “los pobres, cualquiera que sea su condición, ‘sueñan, pero necesitan de alguien que interprete sus sueños’”, indicó, citando al obispo Tonino Bello.

El superior general de la Congregación de la Misión culminó su mensaje pidiendo a Dios para que el Adviento encuentre a los católicos “vigilantes en el amor” y “capaces de mostrar la ternura del Padre y de anunciar con la palabra y las obras la Buena Nueva a los pobres”.

“Todo esto nos permitirá dar concretamente vida a sus sueños, con responsabilidad y confianza en Jesús, la esperanza que viene a nosotros en la pobreza de un pesebre”, aseguró.