El Arzobispo Emérito de Burgos (España), Mons. Francisco Gil Hellín, falleció en la tarde de este jueves 27 de noviembre a los 85 años en su Murcia natal.

Nacido en La Ñora el 2 de julio de 1940, ingresó en el Seminario Mayor de Murcia donde estudió Filosofía y Teología entre 1957 y 1964. Completó su formación en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde obtuvo la Licenciatura en Teología Dogmática. A continuación, estudió Teología Moral en la Pontificia Academia San Alfonso de Roma y, unos años después, se doctoró en Teología por la Universidad de Navarra.

Mons. Gil comenzó su labor pastoral como canónigo penitenciario en Albacete y Valencia y fue subsecretario del Pontificio Consejo para la Familia de la Santa Sede de 1985 a 1996.

Profesor de Teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, en el Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y Familia de Roma y en el Pontificio Ateneo de la Santa Cruz en la misma ciudad.

En 1996, San Juan Pablo II lo nombró secretario del Pontificio Consejo para la Familia y obispo titular de Lárnaca, recibiendo la consagración episcopal en la basílica de San Pedro de manos del Cardenal Alfonso López Trujillo; el entonces secretario para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Mons. Giovanni Battista Re; y Mons. Agustín García-Gasco Vicente, Arzobispo de Valencia en ese momento.

En 2002, San Juan Pablo II le nombró arzobispo de Burgos, ministerio que inició en el mes de mayo. El Papa Francisco aceptó su renuncia por motivos de edad en 2015.

Entre junio de 2018 y enero de 2019 fue administrador apostólico de la Diócesis de Ciudad Rodrigo. En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, de la Comisión Permanente y de la Comisión Episcopal para el Clero.

El Arzobispado de Burgo ha destacado en un comunicado que durante los 13 años que pastoreó esta iglesia particular, “los matrimonios y las familias fueron preocupaciones fundamentales en su ministerio”.

“A la promoción de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada dedicó gran parte de su tiempo, junto con la atención y el cuidado de los sacerdotes. Ordenó 22 sacerdotes, abrió el Seminario Misionero Redemptoris Mater Santa María la Mayor, reinstauró el diaconado permanente en la archidiócesis y colaboró en la erección del Instituto Iesu Communio”.

De su paso por la sede burgalesa, también se destaca que impulsara la creación de los secretariados diocesanos para la religiosidad popular y para la pastoral gitana, además de impulsar la acción de Cáritas y cuidar del patrimonio eclesiástico.

“Su investigación y publicaciones sobre todas las sesiones del Concilio Vaticano II son referencia obligada para los estudiosos de este acontecimiento eclesial”, añaden desde la Archidiócesis de Burgos.

La capilla ardiente de Mons. Gil Hellín quedó instalada en la capilla de la Adoración Perpetua del Palacio Episcopal de Murcia, donde permanecerá hasta el mediodía (hora local) de este viernes 28. Después, será trasladado a Burgos, donde se abrirá otra capilla ardiente en el arzobispado el sábado, 29 de noviembre, desde las 9:00h hasta las 16:00h.

A continuación en la Catedral, se celebrará Misa de Adviento de cuerpo presente, seguida del rito exequial y sepultura en la cripta de la capilla de Santa Ana.