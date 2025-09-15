La Santa Sede anunció este lunes el nombramiento del italiano Mons. Piero Pioppo como Nuncio Apostólico en España.

Mons. Pioppo cuenta con más de 30 años como diplomático, procede de la Nunciatura en Indonesia y está a punto de cumplir 65 años.

Es Arzobispo Titular de Torcello y también ejercía hasta ahora labores de representación diplomática ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) desde 2018.

Nacido el 29 de septiembre de 1960 en Savona (Italia), fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1985, y se incardinó en la Diócesis de Acqui Terme. Es Doctor en Teología Dogmática.

En julio de 1993 ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede y ha desempeñado su labor en las Nunciaturas Apostólicas de Corea, Chile y en la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.

En el año 2006 fue nombrado Prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el conocido como “Banco Vaticano”. En 2010 fue nombrado Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial y arzobispo titular de Torcello. Recibió la ordenación episcopal ese mismo año.

Mons. Pioppo habla italiano, francés, inglés y español y, entre otros retos en su nuevo destino, habrá de colaborar en la designación de prelados para las diócesis de Teruel y Albarracín, Osma-Soria y Astorga.

Además, preparará el relevo próximo de seis prelados que ya han presentado su renuncia: El Cardenal Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona, que lleva más de cuatro años en esta situación; y los obispos Mons. José María Yanguas, de Cuenca; Mons. Sebastià Taltavull, de Mallorca; Mons. Rafael Zornoza, de Cádiz-Ceuta; Mons. José Manuel Lorca Planes, de Cartagena; y Mons. Salvador Cristau, de Terrassa.

El colegio episcopal español está formado por 126 prelados: 79 obispos en activo y 47 eméritos. Entre los obispos activos, 15 son como arzobispos —dos de ellos cardenales: Mons. Omella y Mons. Cobo—, mientras que 52 son obispos diocesanos y 12 obispos auxiliares.