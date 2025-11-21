Los obispos españoles, reunidos en su 128ª Asamblea Plenaria, avanzaron en la aplicación de la sinodalidad en las diócesis, revisaron el plan de reparación a víctimas de abusos y abordaron temas clave como el papel de los obispos eméritos, la situación de los seminarios y la memoria histórica en España.

Aplicación de la sinodalidad en las diócesis

Uno de los temas que han tratado los obispos ha sido la aplicación de la sinodalidad en las diócesis, estudiando las propuestas que ha presentado Mons. Francisco Conesa, Obispo de Solsona, según informaron en la nota informativa difundida este viernes.

El objetivo, precisa la CEE, “es experimentar prácticas y estructuras renovadas para que la vida de la Iglesia en las diócesis sea más sinodal”, en línea con el documento final del Sínodo de la Sinodalidad que concluyó en octubre de 2024. En consecuencia, se ha propuesto la creación de los equipos sinodales en las diócesis.

Informe de la Comisión Asesora del Plan PRIVA

Los prelados también han conocido el informe anual de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA). Además, han dado luz verde a la Comisión Ejecutiva para concluir la negociación con el Gobierno y terminar de cerrar el acuerdo.

Hasta la fecha se han presentado en esta Comisión 101 casos, 58 ya están resueltos y comunicados y de los otros casos se ha solicitado ya la información necesaria para poder establecer el cauce de reparación.

El cuidado y el servicio de los obispos eméritos

La Plenaria también ha aprobado unas orientaciones sobre el acompañamiento y el servicio que pueden prestar los obispos eméritos en las diócesis y en la CEE.

El documento aúna el estudio realizado por la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, que preside Mons. Jesús Pulido, y el texto normativo del Consejo Episcopal para Asuntos jurídicos, que preside Mons. Casimiro López Llorente.

Situación de los Seminarios

Mons. Jesús Vidal, presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, ha intervenido en la Plenaria con una reflexión sobre la situación actual de los seminarios en la que se han tocado aspectos como la realidad vocacional o los criterios de actualización formativa.

También se ha abordado la presencia de los laicos en la vida pública y se ha aprobado el texto definitivo de la Regulación del “Consejo General de la Iglesia en la Educación”. Este documento recoge las aportaciones de la 127ª Asamblea Plenaria, que ya aprobó la propuesta y el documento base, y las aportaciones de los miembros del Pleno y del Seminario Permanente de este Consejo.

Celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea

En el marco de la Plenaria, el jueves 20 de noviembre, la catedral de La Almudena acogió una celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer Concilio ecuménico de la Iglesia Católica.

En el acto se hizo pública una Declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España. La Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, que preside Mons. Ramón Valdivia , ha sido la encargada de redactar y consensuar el texto y organizar el acto ecuménico.

Cincuenta años de la muerte de Franco y de la proclamación del rey

Otro de los temas que ha abordado ha sido la conmemoración de los cincuenta años de la muerte de Franco y la proclamación del Rey. Mons. Luis Argüello, presidente de la CEE, ha valorado que el papel de la Iglesia facilitó una Transición democrática fundada sobre el consenso y la reconciliación entre los españoles.

También ha propuesto que los tres próximos años sean un ejercicio de “purificación de la memoria” lejos de la polarización ideológica y ahondando en la reconciliación que se logró en los años de la Transición; además de abordar los nuevos desafíos.

El presidente de la CEE ha concluido su discurso subrayando la necesidad de ir a la fuente de todo, de seguir a “Cristo vivo y salir con él y su cuerpo eclesial a la misión”. “¡Esta es la hora del amor, acojamos el amor de su corazón, devolvamos amor por amor, para enamorar al mundo!”, ha manifestado Mons. Luis Argüello.