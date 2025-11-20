“Te guste o no, España es una monarquía. ¡Viva Cristo Rey!”. Este es el audaz mensaje que puede leerse en los carteles que han inundado las calles de las principales ciudades españolas como Madrid, Sevilla, León, Oviedo o Barcelona.

La asociación Rescoldo Hispánico —integrada por fieles católicos, padres de familia y profesionales que promueve la presencia cristiana en la vida cultural y social de España— ha lanzado una campaña de “Entronización del Sagrado Corazón de Jesús” con motivo de la solemnidad de Cristo Rey, que se celebra el próximo 23 de noviembre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

"Te guste o no, España es una monarquía". Crédito: Asociación Rescoldo

¿Su objetivo? “Reavivar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, promover su entronización en los hogares españoles y recuperar su presencia en el espacio público, siguiendo la tradición espiritual y social que ha marcado la historia religiosa de España”.

Para ello, invitan fortalecer la vida interior, reconocer el reinado de Jesucristo en la vida cotidiana y a dar testimonio público de la fe “en un mundo necesitado de esperanza”.

Esta iniciativa surge como respuesta a los esfuerzos de “silenciar” a Dios en muchos rincones del mundo, donde “la fe se debilita, la verdad se relativiza y el amor se enfría”. Sin embargo, los artífices de este proyecto afirman que “Cristo no se ha retirado” y que su corazón “sigue ardiendo, esperando corazones que respondan”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En los carteles se incluye un código QR que conduce al vídeo de presentación de la campaña, que ya cuenta con más de 800.000 visitas en Youtube. La asociación recuerda que el “verdadero rey” debe reinar sobre todos los ámbitos de la sociedad y que la “verdadera religión no puede quedarse en el ámbito privado”.

“Una fe que no se hace política, política, cultura, economía y familia, es una fe mutilada. Cuánto más se silencia a Cristo en los Parlamentos, más alto hay que proclamar sus derechos reales”, reta el vídeo.

Además, Rescoldo Hispánico ofrece a los católicos que deseen unirse a esta campaña un “equipo de supervivencia”, ofreciendo una escultura de Cristo Rey hecha con resina, una chapa para colocar en los hogares, una pegatina para el coche con el Sagrado Corazón, un certificado de compromiso a la promoción de esta devoción y un libro que recoge las promesas del Sagrado Corazón y las oraciones necesarias para su devoción y entronización.

También ofrece diversas reflexiones en vídeo sobre esta devoción, presentadas por el obispo José Ignacio Munilla, el P. José María Alsina, el P. Jaime Ruíz del Castillo y el P. Rodrigo Menéndez Piñar. En ellas abordan cuestiones como: “¿Cristo está vivo?”, “¿Cristo es Rey?” o “¿Qué le duele a Cristo?”.