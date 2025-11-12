La fiesta de Cristo Rey cumple 100 años de su institución, con la encíclica Quas primas del Papa Pío XI, que la publicó en 1925. En ese marco, tres expertos latinoamericanos reflexionarán sobre su impacto en el mundo de hoy.

“El reinado de Jesucristo en el centenario de la encíclica Quas primas de Pío XI”, es el título del evento virtual gratuito, organizado por el Instituto Tomás Moro de Costa Rica, y la Unicervantes de Colombia, que se realizará el martes 18 de noviembre a las 6:30 p.m. (hora de Centroamérica).

“Queremos situar Quas primas en su contexto histórico y político, y al mismo tiempo preguntarnos si su propuesta el Reinado Social de Jesucristo sigue siendo una respuesta actual a las crisis contemporáneas”, señaló Luis Fernando Calvo, miembro del comité organizador del evento.

En una nota enviada a ACI Prensa, los organizadores recuerdan que la encíclica se publicó en un periodo convulso tras la Primera Guerra Mundial y “marcó profundamente la doctrina social y política de la Iglesia, al recordar que la verdadera paz sólo puede edificarse cuando Cristo reina en los corazones, en las familias y también en las estructuras sociales”.

En ese marco, “el encuentro buscará releer y actualizar el mensaje del Papa Pío XI ante los desafíos del mundo moderno, especialmente frente al secularismo, la crisis de autoridad y la indiferencia religiosa”.

En el evento habrá tres ponencias:

1. “1925: contexto político y religioso de la encíclica Quas primas”, a cargo del profesor Santiago Pérez Zapata de la Unicervantes.

2. “Dios o el pueblo: reflexiones sobre la soberanía y el principio de autoridad”, por el profesor Jesús Herrera, también de la Unicervantes.

3. “Reinado Social de Jesucristo: ¿es posible?”, a cargo del Dr. Dante Urbina, profesor universitario de Lima (Perú) y experto en Doctrina Social de la Iglesia.

También habrá un breve acto cultural y un espacio de diálogo con el público. El evento concluirá con las palabras de Gabriela Triana, directora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Unicervantes.

Para participar del evento se debe registrar en https://forms.gle/dxxzCdhUoLT2YeYk8

Más información y consultas al correo info@tomasmoro.org o al WhatsApp +506 83251628.