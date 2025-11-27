Mons. Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y Obispo de Cuernavaca, hizo un llamado a los católicos a poner en práctica una “creatividad responsable” y a que “en lugar de trolls y haters, seamos influencers del bien”.

En el episodio más reciente de la serie de catequesis Venga a Nosotros Tu Reino, el prelado asegura que “una convivencia armónica supone la solidaridad entre los seres humanos, desde la vida familiar hasta las diferentes comunidades, como una gran familia”.

“Estamos llamados a participar juntos en proyectos comunes y en la solución de dificultades, pero no basta un sentimiento de compasión por el mal ajeno o un gesto bondadoso ocasional en desastres. Se trata de una unión sólida de todos, con reciprocidad apoyándose unos a otros”, asegura.

Esta solidaridad, precisa, “se opone al individualismo que sólo se preocupa por intereses propios en un sálvese quien pueda”.

“En nuestro México hemos visto cómo el individualismo y la indiferencia han permitido que crezca la injusticia y la violencia. Muchos voltean para otro lado ante el sufrimiento del prójimo”, lamenta.

Luego, el Obispo de Cuernavaca subraya que “la solidaridad inspirada en la caridad cristiana” no es solamente una “virtud social de ayuda mutua, sino relación fraterna que evita la indiferencia de pasar de lado sin mirar las necesidades. Busca salir de nosotros mismos para servir al prójimo, al vulnerado”.

“En un país donde muchos buscan sacar ventaja de la desgracia ajena, esto es revolucionario”, subraya.

El presidente de la CEM denuncia luego que en México “vivimos graves injusticias, robos, fraudes, extorsiones, corrupción, inseguridad, secuestros, desapariciones”. Ante este panorama, señala, “la respuesta a los problemas que nos aquejan es una renovación personal y social hacia el reino de la solidaridad”.

Se trata, dice, de “trabajar unidos generosamente por el bien común, no sólo el bien individual, y no solamente bienes económicos, sino sobre todo los bienes espirituales para alcanzar la vida eterna”.

Para lograr este fin, apunta, “necesitamos ser creativos en hacer el bien, buscar soluciones positivas a los conflictos y tragedias de nuestra patria con los recursos y posibilidades que tengamos”.

“Podemos aprovechar la tecnología, inundar las redes sociales con mensajes que promuevan el encuentro, el diálogo, el respeto para fortalecer la amistad social que nos hermana”, destaca, alentando a que “en lugar de trolls y haters, seamos influencers del bien. Evitemos la agresividad, cambiemos los mensajes de insultos por amabilidad, por benevolencia. Fortalezcamos el tejido social y una cultura de paz”.

“En un México dividido por la polarización necesitamos creatividad para atender puentes, no construir muros”, añade.

Mons. Castro Castro precisa a continuación que “esto significa organizaciones que rescatan jóvenes de las drogas, empresarios que generan empleos dignos, familias que acogen migrantes, comunidades que se organizan para la seguridad”.

“Esto requiere que empresarios, políticos, maestros, estudiantes, amas de casa, trabajadores, todos pongamos nuestra creatividad al servicio de la solidaridad, que dejemos de competir destructivamente para empezar a colaborar constructivamente”, añade.