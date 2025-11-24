La Iglesia Católica en México tendrá un obispo responsable de acompañar y velar por la formación y comunidad de los exorcistas del país.

La designación fue discutida durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) celebrada del 10 al 14 de noviembre, y el resultado será conocido en las próximas semanas.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La llamada “Pastoral de la Consolación” buscará reunir a los alrededor de 80 exorcistas designados en 44 de las cerca de 100 diócesis de México.

El P. Andrés Esteban López Ruiz, subdirector de la Pastoral de Consolación y Ministerio de Exorcismo de la Arquidiócesis Primada de México, presentó el tema ante los obispos.

Explicó que este ministerio cuenta con un marco normativo en la Iglesia Católica, basado en el canon 1172 del Código de Derecho Canónico, que establece las condiciones para nombrar a un exorcista —un sacerdote piadoso, sabio, prudente y de vida íntegra—, además del Ritual de Exorcismos y otras Súplicas.

El P. Andrés Esteban López Ruiz, subdirector de la Pastoral de Consolación y Ministerio de Exorcismo de la Arquidiócesis Primada de México, durante su exposición ante los obispos mexicanos, el 14 de noviembre. Crédito: Conferencia del Episcopado Mexicano.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Una preocupación pastoral”

En diálogo con ACI Prensa, el P. Andrés Esteban López Ruiz, que es también representante de la Asociación Internacional de Exorcistas para México, destacó que la decisión de la CEM parte de “una preocupación pastoral de los mismos obispos” para “poder acompañar de manera más formal como organismo colegial” a los exorcistas en México.

El exorcismo, dijo, es “una pastoral que tiene una complejidad particular y que cada obispo diocesano organiza en su diócesis, en su jurisdicción, según su propio criterio, según su propio discernimiento”.

Al mismo tiempo, señaló, existe “un deseo de que los exorcistas reciban una formación inicial y permanente, correcta, que ejerzan su ministerio de la manera también más adecuada conforme a la doctrina y la praxis de la Iglesia”.

Se busca además que los exorcistas ejerzan este ministerio “no de manera aislada, cada uno digamos a su modo, sino también en comunión, en sinodalidad, en relación con otros exorcistas y que puedan compartir espacios de formación, de encuentro, de oración”.

Los fieles necesitan ser escuchados y acompañados

El P. López Ruiz destacó la importancia de la atención pastoral para la feligresía, pues “la gente necesita, sobre todo, ser escuchada, ser acompañada en sus diversos sufrimientos y males”.

“Muchas veces realmente no tienen la necesidad de un exorcista”, continuó, “pero alguien tiene que escucharles, acogerles y discernir también junto con ellos”.

El exorcista mexicano reconoció que hay preocupación “por el aumento de las prácticas del ocultismo, de la superstición, la magia, y acá en México pues todo lo que significa el culto a la llamada ‘Santa Muerte’, el culto a los ídolos, las formas de idolatría, la santería, las formas de no paganismo, de las prácticas de la nueva era”.

En ese contexto, dijo, “también surgen necesidades específicas entre las personas que han participado de todo esto y que a veces resultan muy heridas, muy lastimadas”.

Sin embargo, el P. López Ruiz descarta que esta decisión del Episcopado se enmarque en algún aumento de casos que requieran exorcismos en México, sino que “los obispos quieren que esto se haga mejor, para el bien del pueblo de Dios, y de una manera con un poquito más de comunión, de unidad, con criterios muy claros”.

Las tentaciones de los exorcistas

El exorcista mexicano subrayó la importancia de que quienes realicen este ministerio reciban “una formación inicial y también permanente para poder ejercer su ministerio de manera adecuada”, pues “la experiencia común de todos los sacerdotes que hemos recibido esa encomienda de un obispo es que no sabemos bien qué hacer ni cómo”.

En este marco, el sacerdote señaló algunas, entre “muchas”, tentaciones que deben enfrentar los exorcistas para ejercer prudentemente su ministerio.

“Una tentación es que el exorcista se vuelva autorreferencial, por ejemplo —como decía Papa Francisco— y que se cierre, se quede ensimismado en sus propias experiencias, sus propias vivencias, sus propias opiniones, juicios, valoraciones”, dijo.

Para hacer frente a esta tentación, explicó, sirve “la eclesialidad”, la cual se logra “con la obediencia, la comunión con el obispo, con el presbiterio de nuestras diócesis, y también con los exorcistas del país”.

Otra tentación, advirtió, es la del “protagonismo personal”, y subrayó que los exorcistas “simplemente hemos recibido un oficio particular y lo queremos hacer con toda la humildad y la caridad y la seriedad posible, pero sin ningún protagonismo”.

“El único protagonista de la liberación es Jesucristo, nuestro Señor, que establece su reino y destruye el dominio de Satanás”, subrayó.

“El demonio existe” pero no hay que tenerle miedo

El P. López Ruiz subrayó que “la Iglesia enseña con seriedad que el demonio existe, como un dato revelado por Dios en la Sagrada Escritura”. Pero se trata, dijo, de “una criatura limitada, no omnipotente”, sino “con un poder que ha sido también enfrentado y vencido por la encarnación del Hijo de Dios, por su misterio pascual, por el don de su Espíritu”.

Su acción ordinaria, explicó, “es la tentación con la que el demonio trata de alejar al hombre de Dios y de asociarlo a su rebeldía contra Dios, contra Su reino”.

Las acciones extraordinarias del demonio, destacó, no deberían ser “el centro de atención de la pastoral de la Iglesia ni de nuestra preocupación”.

“Nuestra preocupación como Iglesia es en orden a que brille el Evangelio de Cristo en el mundo y que las almas y las personas puedan llegar a vivir la alegría de los dones que Dios nos da en su reino, que ofrece con la palabra los sacramentos”, aseguró.

“No hay que tenerle ningún miedo al demonio”, insistió, sino que se debe “tener temor de Dios, un temor que brota del amor, que es realmente con la libertad, tomarnos muy en serio que Dios nos ama y que lo amamos y que no queremos separarnos de su amor”, concluyó.