El Arzobispo de Quito (Ecuador), Mons. Alfredo Espinoza Mateus, recibió un premio por su defensa de los valores humanos y la promoción de la justicia y la paz.

La premiación se realizó el jueves 21 de noviembre, día en que la Cámara de Comercio de Quito entregó al prelado el reconocimiento “Mérito a la Justicia de los Derechos Humanos – Isabel Robalino Bollett”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Isabel Robalino Bolle, pionera del Servicio Social en el Ecuador, fue una mujer que trabajó por la formación de los jóvenes. Su trayectoria —que abarcó la docencia, la política y la defensa incansable de los trabajadores— dejó huella en el país. Falleció en enero de 2022, a los 104 años.

El premio fue entregado por la Dra. Mónica Heller, Presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, en el marco de los 199 años de la institución, en una sesión solemne en la que también se premió a otras personalidades y en la que participaron diversas autoridades como la Vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, miembros del cuerpo diplomático y líderes empresariales.

Al recibir el premio, el arzobispo dijo que lo aceptaba “en nombre de la Arquidiócesis de Quito y de la Iglesia del Ecuador. Seguiré adelante anunciando el Evangelio y construyendo la fraternidad”, según refiere una nota de la Arquidiócesis de Quito.

Este premio se suma a la condecoración “Gran Collar de San Francisco de Quito”, otorgada por el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, hace un año a la arquidiócesis quiteña y al Congreso Eucarístico Internacional 2024 (IEC2024), en reconocimiento al aporte de la Iglesia Católica al país, realizado en septiembre de 2024.

Las más leídas 1 2 3 4 5

¿Quién es el Arzobispo de Quito?

El Arzobispo de Quito, desde 2019, es Mons. Alfredo Espinoza Mateus, nacido en Guayaquil (Ecuador) el 22 de abril de 1958. Tras dos años de estudios de medicina se unió a los Salesianos, con quienes hizo sus votos perpetuos en agosto de 1984.

Estudió filosofía y teología en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Recibió la ordenación sacerdotal el 17 de diciembre de 1988.

Ha sido administrador y director de varios colegios salesianos en Ecuador, consejero y ecónomo inspectorial de los Salesianos; y miembro de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación Salesiana.

El 20 de diciembre de 2013 fue nombrado Obispo de Loja. Recibió la consagración episcopal el 18 de enero de 2014, y fue designado Arzobispo de Quito en abril de 2019.