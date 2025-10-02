Los obispos de Ecuador señalaron que la violencia no es el camino para construir un mejor país y alentaron al diálogo entre las partes en conflicto para hacer frente a la actual crisis ecuatoriana.

En un comunicado publicado el 1 de octubre y titulado “Llamado a la paz y al diálogo en el Ecuador”, los obispos reunidos en Azogues —en el marco de su 158° asamblea plenaria— advirtieron que “nuestro país atraviesa un momento delicado de tensión social y política, cuyas causas estructurales se evidencian en problemas y malestares profundos”.

“Ante este escenario, afirmamos que sólo el diálogo franco y permanente será siempre la vía más fecunda para encontrar soluciones a los problemas de todos”, un camino que además garantiza “la vida democrática”, señalan los obispos.

Los prelados reconocieron también “el derecho a la protesta pacífica de quienes sienten que su voz no ha sido escuchada y sus derechos han sido conculcados. Una protesta siempre abierta y respetuosa del otro, que abra el futuro en lugar de cerrarlo”.

Los obispos precisaron asimismo que “la violencia nunca será el camino para construir un mejor Ecuador, ésta termina siempre atentando contra la vida, lesiona a inocentes, y afecta el bien común, debilitando el Estado de derecho y sus instituciones, garantía para una sana convivencia”.

En ese sentido animaron a todas las partes involucradas a trabajar por la paz, a través de la escucha y el diálogo, sin ver a los otros como enemigos sino como hermanos. “Sólo así construiremos un Ecuador reconciliado, donde se respete la vida, la libertad y los derechos de todos, y podamos aspirar a un verdadero desarrollo en justicia y equidad”, subrayaron.

El paro nacional en Ecuador

Este 2 de octubre se cumplen 11 días del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quienes protestan en distintas ciudades de Ecuador, también con el bloqueo de vías en siete provincia del país.

Las protestas, con enfrentamientos con las fuerzas del orden y que ya han dejado un fallecido, se dan por la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa, de eliminar el subsidio del diésel, entre otras políticas.

El ejecutivo ha calificado las protestas como actos “terroristas” y ha denunciado el secuestro de varios militares. Según informa Ecuavisa, 17 militares fueron liberados el 1 de octubre, con brazos y piernas fracturados, algunos con la cabeza rota, golpes y quemaduras.

Hace unos días el Cardenal Luis Cabrera, presidente del episcopado, dijo que la Iglesia Católica está siempre dispuesta a mediar y colaborar con el diálogo entre las partes en conflicto.