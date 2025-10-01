El Cardenal Luis Cabrera, Arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, propuso 3 actitudes de Santa Teresita del Niño Jesús, a quien la Iglesia celebra este 1 de octubre, para hacer frente a la actual crisis del país sudamericano.

En la Misa que presidió este miércoles en el Santuario Eucarístico Nacional de Cañar, en el marco de la 158° asamblea plenaria de los obispos de Ecuador que se realiza hasta el viernes, el prelado recordó que en ese lugar, en 1958 se manifestó de manera extraordinaria la presencia real de Cristo en una hostia consagrada, “recordándonos que Él está en medio de nosotros”.

En su reflexión del evangelio de hoy Lucas (9,57-62), el purpurado resaltó tres exigencias para seguir a Jesús, cumplidas por Santa Teresita: la confianza, el desprendimiento y la fidelidad.

1. La confianza

El cardenal dijo que el seguimiento del Señor “no se mide en seguridades humanas, sino en la confianza radical en Él. También nuestro país atraviesa un momento de incertidumbre, marcado por tensiones, violencia y desconfianza”.

“Aquí, en este Santuario, recordamos que nuestra verdadera seguridad no está en los intereses ni en los poderes de este mundo, sino en Cristo, que nos ofrece paz. Santa Teresita lo entendió: su fortaleza no fue la seguridad humana, sino la certeza de ser amada por Dios”, subrayó.

2. El desprendimiento

En la lectura de Lucas hay una frase que dice “deja que los muertos entierren a sus muertos”. Esto, dijo el arzobispo, es “un llamado a poner el Reino en primer lugar. En nuestra nación necesitamos este desprendimiento: dejar los egoísmos, las ambiciones de poder y los intereses que enfrentan a hermanos contra hermanos”.

“El discipulado de Cristo nos invita a buscar el bien común, por encima de cálculos personales o ideológicos. Santa Teresita renunció a todo lo suyo para abrazar lo de todos, convirtiéndose en misionera universal desde su claustro”, añadió.

3. La fidelidad

El Cardenal Cabrera explicó en este punto que “en tiempos de crisis, la tentación es el cansancio o el miedo. Pero Jesús nos pide avanzar con mirada firme, construyendo futuro. Nuestra patria necesita de hombres y mujeres que, como Santa Teresita, se mantengan fieles en lo pequeño, con perseverancia y esperanza, porque solo la fidelidad cotidiana hará posible un Ecuador reconciliado”.

“En esta hora de la historia del Ecuador, la intercesión de Santa Teresita nos inspira a ser constructores de paz desde la sencillez y la radicalidad evangélica: confiando en Dios más que en nuestras fuerzas, desprendiéndonos de lo que divide y permaneciendo fieles al amor que todo lo renueva”, subrayó.

Para concluir, el cardenal rogó “que la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de las Misiones, nos acompañe para que, como nación, busquemos caminos de diálogo, justicia y fraternidad, y hagamos posible la paz que Cristo nos dejó como herencia”.

El paro nacional

Este 1 de octubre es el décimo día del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quienes protestan en distintas ciudades de Ecuador, también con el cierre de vías.

Las protestas, con enfrentamientos con las fuerzas del orden y que ya han dejado un fallecido, se dan por la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa, de eliminar el subsidio del diésel, entre otras políticas. El ejecutivo ha calificado las protestas como actos “terroristas” y ha denunciado el secuestro de varios militares.

Hace unos días el Cardenal Cabrera dijo que la Iglesia Católica está siempre dispuesta a mediar y colaborar con el diálogo entre las partes en conflicto.