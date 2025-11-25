El Papa León XIV recibió este 24 de noviembre de 2025, en el Vaticano, al primer ministro de Georgia, Irakli Kobakhidze, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante la audiencia, el jefe del Gobierno invitó al Papa a visitar el país caucásico, como ya han hecho numerosos jefes de Estado y de Gobierno desde que arrancó el pontificado.

“He invitado al Papa León XIV a Georgia”, anunció Irakli Kobakhidze en su cuenta de Facebook, donde publicó fotografías del encuentro a puerta cerrada.

Sin embargo, de momento la Santa Sede no ha informado por el momento sobre la eventual aceptación o posible fecha de un viaje apostólico al país caucásico.

En su mensaje, el primer ministro explicó que trasladó al Papa las felicitaciones “en nombre del Gobierno de Georgia y del pueblo georgiano” por su elección como Obispo de Roma, expresando además su esperanza de que esta primera visita al Vaticano “contribuya a fortalecer aún más las relaciones entre Georgia y la Santa Sede”.

El líder georgiano subrayó el valor del acompañamiento histórico de la Santa Sede al país. “Para nosotros, el apoyo del Vaticano y del Papa es muy importante. Este apoyo ha sido muy importante desde la restauración de nuestra independencia, por lo que le di las gracias al Papa”, afirmó. En este contexto, indicó que ambos destacaron que el respaldo del Vaticano “a nuestra soberanía e integridad territorial es especialmente importante”.

Kobakhidze señaló también que durante la conversación abordaron asuntos de actualidad para Georgia y los desafíos que enfrenta tanto la nación como el mundo contemporáneo, con especial atención a la defensa de los valores cristianos y tradicionales. “También hablamos con el Papa sobre la lucha a la que se enfrenta nuestro país en este sentido”, añadió.

En las fotografías que distribuyó la Oficina de prensa del Vaticano se pudieron ver las botellas de vino georgiano que el primer ministro regaló al Pontífice.





