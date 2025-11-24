El Cardenal José Cobo ha convocado la primera Asamblea Presbiteral de la Archidiócesis de Madrid para renovar la fraternidad sacerdotal, fortalecer su misión y responder a la pregunta: “¿Qué sacerdotes necesita Madrid en este tiempo?”.

En una reciente carta, el Purpurado constata que , en diferentes reuniones entre sacerdotes , “siempre aparece la misma necesidad”, que consiste en “fortalecer los vínculos y tejer relaciones entre nosotros y con el obispo”.

“Sabemos que hay muchas ocupaciones, cansancios, a veces crisis y dudas. Hay tareas inmediatas que parecen más urgentes. Pero esto puede llevarnos a la tentación de vivir el ministerio en espacios cerrados, olvidando que nuestro servicio tiene una dimensión visible y comunitaria”, describe el Cardenal Cobo.

Por este y otros motivos, se convoca la Asamblea Presbiteral o Convivium para el próximo mes de febrero, con la que se pretende “responder a la llamada de Cristo que reúne a sus ministros para encontrarse y discernir su voluntad” para manifestar “la comunión sacerdotal y la corresponsabilidad”.

Esta convocatoria, añade el Cardenal Cobo, “es signo visible de la sinodalidad, donde cada presbítero, unido a su obispo, participa del mismo don y misión” y que ha de ser entendida como “un acto de fe y de comunión”.

La Archidiócesis de Madrid cuenta con 1.348 sacerdotes diocesanos, de los cuales 525 están jubilados, 134 desempeñan un cargo fuera de la diócesis y 50 son misioneros, según datos oficiales publicados por la Conferencia Episcopal Española.

Tiempo nuevo, camino y encuentro

El Convivium se caracteriza, además, por iniciar “un tiempo nuevo” en el que, “no se trata de cuestionar nuestra identidad sacerdotal, sino de ahondar en el ejercicio de nuestro ministerio desde una clave relacional y misionera”.

Al mismo tiempo, se presenta como “un proceso, no un evento”, el inicio de “un camino de cuidado y de impulso” del presbiterado ante los retos actuales de la Archidiócesis de Madrid.

“No se trata de un acto puntual, sino de un camino que comienza con la escucha y culmina en el discernimiento compartido”, expone el Cardenal Cobo.

En tercer lugar, el Purpurado señala la necesidad de “encontrarnos, mirarnos a los ojos, compartir la fe y así presentarnos ante nuestra Iglesia diocesana, pues el ministerio se vive y crece en la asamblea visible”.

Materiales para preparar el encuentro

La Vicaría para el Clero de la Archidiócesis de Madrid ha dispuesto una serie de materiales para la preparación del encuentro de cuya reflexión y oración se esperan obtener propuestas de cara a la Asamblea Presbiteral del mes de febrero.

Los materiales están dirigidos no sólo al trabajo personal de los presbíteros y a la reflexión conjunta en los arciprestazgos , sino también a los consejos parroquiales , la vida consagrada y otras realidades eclesiales .