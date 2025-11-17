El Papa León XIV lamentó que haya espacios donde el Evangelio esté “distorsionado por intereses particulares”, en la audiencia que mantuvo este lunes en el Vaticano con la Federación Bíblica Católica.

“Las nuevas generaciones habitan nuevos entornos digitales en los que la Palabra de Dios puede quedar fácilmente eclipsada. Las nuevas comunidades se encuentran a menudo en espacios culturales en los que el Evangelio es desconocido o está distorsionado por intereses particulares”, aseguró en su mensaje.

La Federación Bíblica Católica (FEBIC) es una organización internacional — presidida por el Cardenal Luis Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización—cuyo objetivo principal es promover el conocimiento, la difusión, el estudio y la animación pastoral de la Sagrada Escritura en todo el mundo.

El Pontífice dejó claro que su misión y visión “deben inspirarse siempre en la convicción de que la Iglesia no se nutre de sí misma, sino del Evangelio”.

Al mismo tiempo, señaló que es “esencial garantizar un fácil acceso a la Sagrada Escritura para todos los fieles, a fin de que todos puedan encontrar al Dios que habla, comparte su amor y nos atrae a la plenitud de la vida”.

En este sentido, aseguró que las traducciones de las Escrituras “siguen siendo indispensables” y agradeció su compromiso con la promoción de la lectio divina y todas las iniciativas que fomentan la lectura frecuente de la Biblia.

Sin embargo, instó a preguntarse: “¿qué significa fácil acceso a la Sagrada Escritura en nuestro tiempo? ¿Cómo podemos facilitar este encuentro a quienes nunca han escuchado la Palabra De Dios o cuyas culturas permanecen ajenas al Evangelio?”

El Papa pidió que estas preguntas inspiren “nuevas formas de divulgación bíblica, capaces de abrir caminos hacia las Escrituras, para que la Palabra de Dios eche raíces en los corazones de las personas y los lleve a todos a vivir en su gracia”.



