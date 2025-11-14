Julieta Villar

14 de noviembre de 2025
La comunidad de Salesianos que reside en San Carlos de Bariloche (Argentina) dejará la Diócesis patagónica “debido a la falta de vocaciones y a la disminución progresiva de consagrados”. 

Así lo informaron en un comunicado conjunto el Obispo de San Carlos de Bariloche, Mons. Juan Carlos Ares, y el Inspector de la Inspectoría Beato Ceferino Namuncura, P. Darío Perera. 

La salida de los salesianos de la diócesis se hará efectiva en marzo de 2026, por decisión del Consejo de la Inspectoría y previamente hablada con el obispo, quien notificó al colegio de consultores de la diócesis. 

Actualmente, en la Diócesis de Bariloche la comunidad salesiana está a cargo de la parroquia San Cayetano, en el barrio Frutillar, con sus ocho comunidades y capillas en 12 barrios del Alto de Bariloche.  

El comunicado explica que “a su debido tiempo, la administración y la tarea pastoral pasarán a los sacerdotes diocesanos, asumiendo el Obispo la designación a cargo de dicha Parroquia y sus comunidades”. 

“Lamentamos profundamente el informarles esta situación y decisión que no fue nada fácil de tomar, como ha sido en otros lugares de nuestra querida Patagonia, pero es imposible seguir formando y sosteniendo comunidades con dos o tres miembros, cuidando bien la vida propia de la vida consagrada”, precisan el inspector y el obispo. 

Finalmente, agradecen a la comunidad “la historia común que compartimos, y los hermanos y hermanas que seguirán con el carisma de Don Bosco en sus iniciativas y comunidades”. 

“Con abrazo fraternal, rezamos unos por otros”, concluye el texto.

