La comunidad de Salesianos que reside en San Carlos de Bariloche (Argentina) dejará la Diócesis patagónica “debido a la falta de vocaciones y a la disminución progresiva de consagrados”.

Así lo informaron en un comunicado conjunto el Obispo de San Carlos de Bariloche, Mons. Juan Carlos Ares, y el Inspector de la Inspectoría Beato Ceferino Namuncura, P. Darío Perera.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La salida de los salesianos de la diócesis se hará efectiva en marzo de 2026, por decisión del Consejo de la Inspectoría y previamente hablada con el obispo, quien notificó al colegio de consultores de la diócesis.

Actualmente, en la Diócesis de Bariloche la comunidad salesiana está a cargo de la parroquia San Cayetano, en el barrio Frutillar, con sus ocho comunidades y capillas en 12 barrios del Alto de Bariloche.

El comunicado explica que “a su debido tiempo, la administración y la tarea pastoral pasarán a los sacerdotes diocesanos, asumiendo el Obispo la designación a cargo de dicha Parroquia y sus comunidades”.

“Lamentamos profundamente el informarles esta situación y decisión que no fue nada fácil de tomar, como ha sido en otros lugares de nuestra querida Patagonia, pero es imposible seguir formando y sosteniendo comunidades con dos o tres miembros, cuidando bien la vida propia de la vida consagrada”, precisan el inspector y el obispo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Finalmente, agradecen a la comunidad “la historia común que compartimos, y los hermanos y hermanas que seguirán con el carisma de Don Bosco en sus iniciativas y comunidades”.

“Con abrazo fraternal, rezamos unos por otros”, concluye el texto.