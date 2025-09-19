El Patriarca de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa; y los Salesianos en Tierra Santa inauguraron el Instituto Teológico de la Anunciación, el primer centro académico de formación teológica para los laicos en Galilea.

Según señala la agencia de información de los Salesianos, el instituto inaugurado el 12 de septiembre está ubicado en la iglesia salesiana Don Bosco de Nazaret. El director del centro de estudios es el P. Mounir Al-Rai SDB, quien dijo que el de la inauguración ha sido “un día bendecido, en el que la mente se encuentra con el espíritu y el conocimiento se encuentra con la fe”.

“Este lugar no son solo muros; es un terreno sagrado que plantará la Palabra de Dios en ustedes, los nutrirá a través del estudio serio, la oración y la reflexión, y los enviará como ministros que llevan el mensaje de amor y paz, y dan testimonio de Cristo en su sociedad y su patria”, resaltó el sacerdote.

Inauguración del instituto en Nazaret. Crédito: Latin Patriarchate of Jerusalem.



La agencia salesiana destacó que en la inauguración también participaron Mons. Rafiq Nahra, vicario patriarcal para Galilea; Mons. Bolous Marcuzzo, arzobispo melquita greco-católico; Mons. Youssef Matta, arzobispo greco-melquita de Acre, Haifa y Nazaret; y Mons. Moussa El-Hage, arzobispo maronita de Haifa y de Tierra Santa..

De acuerdo al Patriarcado Latino de Jerusalén, el instituto se dedicará “a la exploración académica y espiritual de la fe católica y busca abordar las cuestiones teológicas, morales, sociales y religiosas que plantea la sociedad contemporánea desde la perspectiva de la revelación divina y la enseñanza cristiana”.

“Este es un día maravilloso y la culminación de una antigua visión. Esto es algo nuevo que representa la voz de la Iglesia en Galilea”, dijo el Cardenal Pizzaballa en la inauguración.

El instituto teológico en Nazaret. Crédito: Latin Patriarchate of Jerusalem.

“Discutimos esta iniciativa con el Consejo de Obispos Católicos y concluimos en la necesidad de un centro teológico que sirva a los fieles, especialmente a los adultos, ya que lo que recibimos de niños no es suficiente”, agregó.

“Necesitamos profundizar nuestra fe. Cuanto más profundizamos en la Iglesia y la fe, más profunda se arraiga en nuestros corazones”, subrayó el Patriarca.