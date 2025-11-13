Francia anunció que extraditará hacia Colombia a Julián Eduardo Cifuentes, el asesino confeso del P. Darío Valencia, quien fue capturado en abril de 2024 en el aeropuerto de París, pocos días después de la desaparición del sacerdote.

En declaraciones difundidas por La FM, el abogado de la Diócesis de Pereira, Renato Marín, confirmó que las autoridades francesas autorizaron la extradición de Cifuentes y que el siguiente paso es ejecutar su traslado a Colombia para que sea juzgado.

Explicó que las autoridades colombianas están organizando un equipo especial para traerlo y “ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y este ante un juez de Control de Garantías para la respectiva imputación de cargos-

“Esperamos que ya por lo menos este año, en estos dos meses que quedan del año, se pueda materializar el proceso y se dicte sentencia”, señaló.

El P. Darío Valencia laboraba pastoralmente en la Diócesis de Pereira (Colombia). El 25 de abril de 2024 fue reportada su desaparición luego de que no asistiera a un almuerzo que tenía agendado ni retornara a su parroquia para celebrar la Misa de la tarde. Según se sabe, en la mañana de ese día habría salido a encontrarse con el supuesto comprador de su camioneta.

Cuatro días después fue encontrada la camioneta en el municipio de Viterbo con rastros de sangre y un disparo en el tablero del auto.

El 30 de abril, Cifuentes fue detenido en el aeropuerto de París al ser considerado el principal sospechoso. En septiembre de 2024 confesó su crimen y dio las coordenadas para hallar el cuerpo del sacerdote.

El 10 de octubre se llevó a cabo la Misa de exequias en la Catedral de Pereira con la presencia de innumerables fieles, quienes pidieron a Dios que conceda el eterno descanso al P. Darío Valencia.