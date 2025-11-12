Una vez más, la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile (UC) asume el compromiso en la prevención de abusos y la promoción de ambientes seguros, con la nueva edición del diplomado que ya formó a más de 200 profesionales de Latinoamérica.

Se trata de una propuesta online con alcance internacional, titulada “Diplomado en prevención de abusos y promoción de ambientes sanos en contextos eclesiales”, un programa que ya es referente en la región por su abordaje teórico y sus herramientas prácticas para erradicar este flagelo.

El programa está certificado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es de útil aplicación en comunidades educativas, laborales y pastorales.

A partir de sus ediciones anteriores, más de 200 participantes han logrado convertirse en agentes transformadores de sus entornos, líderes comunitarios y profesionales comprometidos en el área de la protección y el buen trato en distintos países de América Latina.

Las enseñanzas clave de la formación que ofrece el diplomado incluyen detectar señales tempranas, diseñar planes de prevención y construir entornos seguros en parroquias, colegios y comunidades. Todo bajo un enfoque multidimensional: pastoral, psicológico y normativo.

La modalidad es 100% online, lo que no sólo permite acceder desde cualquier parte del mundo, sino también generar intercambios con las realidades eclesiales de otros países.

Formación para tomar acción

Jackson García, sacerdote de la Diócesis de Rockford (Estados Unidos) participó de la edición 2025 y asegura: “Este diplomado nos ayuda a tener una visión mucho más concreta y tomar acciones para prevenir en nuestras parroquias. Si queremos hacer algo en nuestras comunidades, este programa nos ayudaría muchísimo”.

Por su parte, Claudia Chiguay, abogada e integrante del Equipo de Formación de Prevención de Abusos de la Diócesis San José de Melipilla, quien también participó de la pasada entrega del Diplomado, expresó: “Destaco la calidad docente de excelencia y la lógica de cada módulo, que permite profundizar en las dinámicas relacionales, los daños y la prevención, no solo desde lo normativo, sino también desde lo psicológico y pastoral”.

Además de la certificación académica de la UC, el diplomado cuenta con el apoyo del Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor (CEPROME) y el Arzobispado de Santiago, a través de la Delegación Episcopal para la Verdad y la Paz y el Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile.

El centro es la dignidad y el bienestar de las personas

Por tratarse de una propuesta internacional, se destaca por su flexibilidad y adaptación a distintos contextos. “El programa toma ejemplos de diversos países y los relatores ajustan sus enfoques en función de los participantes de cada año, favoreciendo una aplicación contextual de los contenidos”, explicó uno de los profesionales del equipo académico.

Además, la coordinación promueve que participe más de un miembro de cada institución o contexto eclesial, de modo que ellos motoricen la reflexión y aplicación del programa en sus ambientes. “Los ejercicios evaluativos apuntan justamente a esta mirada contextual”, explicó Román Guridi, académico de la Facultad de Teología UC.

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la experiencia internacional y la diversidad profesional que ofrece el diplomado. “Aunque las realidades sean diferentes, todos buscamos lo mismo: prevenir y atender a las personas que han sido víctimas”, señaló el P. Jackson García.

En el centro de la propuesta, afirma Claudia Chiguay, está “la dignidad y el bienestar de las personas”.

El diplomado está dirigido a equipos de formación y comunidades eclesiales, profesores de religión, agentes pastorales y líderes comunitarios que deseen promover ambientes sanos y prevenir abusos.

Las clases inician el 8 de abril de 2026 y los cupos son limitados. Más información e inscripciones en este enlace. Consultas: educacioncontinuateo@uc.cl.