Los sacerdotes de todo el mundo tendrán una oportunidad especial de recibir formación gratuita para “acoger con respeto, compasión y delicadeza” a personas con atracción al mismo sexo, en un curso virtual organizado por el apostolado Courage International.

Esta nueva edición del curso online, dirigida exclusivamente para sacerdotes y diáconos permanentes, se realizará el lunes 3 de noviembre de este año, e incluye tanto formación en las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la homosexualidad así como el testimonio de un miembro del apostolado.

Además de preguntas y respuestas, se tiene prevista la participación de un matrimonio que forma parte de EnCourage, programa dedicado a familiares y amigos de personas con atracción al mismo sexo.

El curso se realizará desde las 10:00 a.m. de Ciudad de México y América Central, 11:00 a.m. de Colombia, Ecuador y Perú; 1:00 p.m. de Argentina y Brasil; 5:00 p.m. de España.

En Estados Unidos, se podrá participar en el curso desde las 8:00 a.m. en Los Ángeles, California; en Chicago a las 10:00 a.m.; y en Nueva York y Miami a las 11:00 a.m.

Entre los panelistas del curso se encuentran Rossana Goñi-Cuba, coordinadora de Courage y EnCourage en español; y el P. Víctor Luna, LC, capellán de Courage en Italia.

En la invitación al curso, Courage destaca que los panelistas “explicarán las enseñanzas de la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad y expondrán una serie de pautas y consejos para el adecuado acompañamiento pastoral de estos hermanos nuestros, a la luz de la verdad, la caridad y la misericordia”.

Para más información y registrarse al curso, puede ingresar AQUÍ.