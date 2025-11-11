Los testimonios ofrecidos en el Desayuno de Oración organizado en España por la Asociación Católica de Propagandistas impactaron a los asistentes al evento, que fue clausurado por el Arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo.

Erwan de la Villéon, impulsor del parque temático histórico Puy du Fou en España; Carmen Cordón, hija de Publio Cordón, secuestrado y asesinado en 1995 por la banda terrorista GRAPO; y el empresario Eric Halverson, fueron los protagonistas del evento, que se celebra por segundo año en España.

“A la gesta de Dios quiero corresponder con mi fe, con mis obras y todo mi ser”. Con esta cita apócrifa del rey Recaredo, que procuró la unidad religiosa de Hispania, convocando el III Concilio de Toledo, el empresario francés quiso ejemplificar la respuesta que el ser humano ha de dar a la pregunta esencial sobre la existencia.

Además, subrayó que "la historia de España tiene una columna vertebral que es la fe católica” y que, en la medida en que ésta es arrinconada, surgen los problemas sociales y políticos.

Por otro lado, Erwan de la Villéon animó a afrontar la vida de fe “con virilidad”, como recomendaba Santa Teresa de Jesús a las religiosas de las comunidades carmelitas que fundó, y se mostró agradecido por los “milagros” concedidos por mediación de la Virgen del Arrabal, que tiene una capilla dentro del parque temático situado en Toledo.

“Su voz resonó en mi”

Carmen Cordón compartió con los presentes el recorrido espiritual que ha experimentado hasta la fecha. En un momento de especial dificultad familiar, cuando su padre fue secuestrado y asesinado por el grupo terrorista GRAPO, elevó su oración.

“Le recé, le imploré y lloré desconsolada, y solo encontré silencio. Y la verdad que dejé de esperar respuestas del cielo y me aparté de la práctica de la fe. ¡Tome el control! Parapeté mi vida a base de rigor, de esfuerzo, de constancia y comencé de cero junto a Ignacio, mi marido, que se mantenía firme a mi lado ante este temporal”, expresó.

El estudio de la ciencia le llevó de nuevo a la búsqueda de Dios. “Y un día, en plena crisis personal, agotada, imbuida de silencio, un amanecer, le encontré. Mejor dicho, Él me encontró a mí”.

“Fue la experiencia más abrumadora, más desgarradora de mi existencia. Sin aviso, sin mística y sin preparación. Su presencia era más real que nada de todo lo que en ese momento me rodeaba. Irrumpió en mi alma. Sentí su mirada directa a mi corazón. (...) Tanto que me sentía avergonzada”, añadió.

“Entonces, su voz resonó en mí y solamente dijo ‘Te quiero’. Y volvió mi mundo del revés. Entendí que Él me amaba, así tal y como soy, insignificante e imperfecta”, continuó explicando ante el silencio atento de los más de 150 invitados que participaron en el evento.

Hoy, a pesar de que hay circunstancias terribles, como el hecho de que el cadáver de su padre sigue sin ser localizado, Carmen Cordón pone a Dios en el centro de su vida: “Aplico su mandato de bondad esencial en mis empresas, en mi familia, en cualquiera que se cruce en mi camino, con valentía y sin ningún miedo a las consecuencias, porque es su plan. En su amor, en su fuerza, yo descanso”.

La familia “más ecuménica del mundo”

La tercera persona en ocupar el atril para ofrecer su testimonio fue el norteamericano Eric Halverson, fundador de Qualitas Funds. Él, criado en una familia luterana, es cristiano ortodoxo. Su mujer, católica y del Opus Dei. De sus tres hijos, dos pertenecen a la Renovación Carismática Católica y, la pequeña, a la institución fundada por San Josemaría Escrivá.

Tras esta presentación, Halverson consideró que, de existir, ganaría el premio a la “familia más ecuménica”, circunstancia que les ha llevado "fundamentalmente en lo que nos une, no en lo que nos divide”.

“Hace cuatro meses falleció mi mujer, que era el amor de mi vida. Y hace tres meses falleció mi padre, que era mi héroe y mi ejemplo cristiano”, expuso Halverson contagiando la emoción contenida al público.

Al morir su mujer a los 53 años, él y sus hijos se quedaron sin saber qué hacer. “Hay una tradición en la Iglesia Ortodoxa de leer los salmos después de la muerte de una persona. Por lo cual, como no sabía qué hacer, empecé a leer los salmos”, explicó.

Y así hicieron durante cuatro horas, experimentando una transformación interior: “Sucedió un pequeño milagro ahí. Que pasamos de la tristeza profunda a una alegría inexplicable”.

Basado en el salmo 50, que dice “cambiaste mi lamento en danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste en alegría”, Halverson invitó a “transmitir esa alegría al mundo, pues también podemos dar luz y sal al mundo”.

Este compartir ha sido una de las vocaciones de esta familia tan especial. No en vano, hace 23 años, fueron los iniciadores de los Cursos Alpha en España, por los que ya han pasado más de 100.000 personas.

Cardenal Cobo: “La oración es totalmente provocativa y revolucionaria”

El Cardenal Cobo tomó la palabra tras los testimonios para clausurar el evento, reflexionando sobre la importancia de orar desde el momento del desayuno, pues ayuda a comenzar el día “descentrado, no centrado en sí mismo".

“Eso en un mundo de encapsulamientos, en un mundo donde incluso a veces queremos meter a Dios en nosotros mismos, la oración es totalmente provocativa y revolucionaria”, añadió.

Asimismo, el purpurado destacó que la oración “nos hace escuchar a Dios antes que a nosotros mismos. Y esto es lo provocador” en un momento en el que “solemos escuchar sólo lo que filtramos, lo que tenemos en nuestras playlists”.

Antes de impartir su bendición, el purpurado explicó que Dios bendice “a buenos y a malos. No es un Dios de currículum, ni es un Dios de resultados. Es un Dios que hace llover sobre buenos y malos, porque mira más grande que nosotros”. Además, animó a ser “cauce de bendición para otros”.