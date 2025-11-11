El Arzobispo de Madrid, Cardenal José Cobo, afirmó, respecto a la denuncia por abusos contra el Obispo de Cádiz y Ceuta, Mons. Rafael Zornoza, que investiga el Vaticano, que tanto el prelado como la presunta víctima “son dos hijos de la Iglesia” y expresó su confianza en el proceso canónico penal.

Así lo ha expresado el purpurado en declaraciones a los periodistas al concluir el Desayuno de Oración organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, en las que señaló que "siempre es un drama” asistir a este tipo de circunstancias.

El también vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) señaló que "hay un conflicto”, pero considera que la situación “está en buenas manos”. “Los cauces que tenemos son cauces buenos en las claves de Iglesia”, acotó.

La denuncia, que hace referencia a supuestos actos impropios del obispo con el antiguo seminarista de la Diócesis de Getafe hace 30 años, cuando el ahora prelado era rector del seminario, "se ha puesto en manos de los tribunales eclesiásticos, también para acoger a aquel que denuncia”, añadió el Cardenal Cobo.

Respecto de Mons. Zornoza, el Arzobispo de Madrid expresó su apoyo "en cuanto que es la presunción de inocencia inicial".

El Cardenal Cobo expresó además su confianza “en los procesos que están abiertos y en los resultados de estos procesos”, que atienden "por un lado, a la presunción de inocencia y, por otro lado, a la legitimidad que tiene [la presunta víctima] de presentar la denuncia”.

Por último, el purpurado coincidió con el Arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello, quien se pronunció sobre el caso este lunes, en señalar que la investigación canónica se basa en dar cierta credibilidad a la denuncia: “Si la Santa Sede lo ha admitido, efectivamente tiene que haber verosimilitud, pero está la investigación previa que estarán haciendo, que me imagino será muy exhaustiva y muy eficaz, y confiamos en ello”.

Sobre las posibles medidas que puedan tomarse sobre Mons. Zornoza, el Cardenal Cobo señaló que “la propia instrucción lo dirá”.

“Tenemos unos mecanismos en los que tenemos mucha confianza; el Papa Francisco también los hizo muy minuciosos, mucho más que la justicia civil”, expuso el purpurado, antes de expresar su deseo de que las investigaciones canónicas “se resuelvan con la rapidez que exijan las investigaciones”.