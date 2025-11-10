El Arzobispo de Tunja, Mons. Gabriel Ángel Villa Vahos, pidió a las autoridades hallar a los responsables de los hechos violentos que el 8 de noviembre desestabilizaron la tranquilidad de esta ciudad colombiana.

En la mañana del sábado, las autoridades fueron alertadas de la presencia de un camión con una carga sospechosa cerca al Batallón Simón Bolívar. Al confirmarse que eran explosivos colocados en dirección al cuartel, se procedió a evacuar a los vecinos de los barrios aledaños para realizar una detonación controlada.

Sin embargo, durante dicho proceso, algunos de los explosivos se activaron y salieron en dirección a la sede militar, causando daños materiales.

“Esperemos que las autoridades, a través de una exhaustiva investigación, puedan llegar a esclarecer los hechos y sus responsables y a que en el futuro estos lamentables hechos, no se repitan”, expresó el prelado en un comunicado.

En su texto, Mons. Villa Vahos rechazó estos hechos que “atemorizan y desestabilizan la tranquilidad” de la capital del estado de Boyacá. En ese sentido, llamó a la sensatez para que “lo construido con esfuerzo y trabajo durante mucho tiempo, no sea destruido por quienes, desde su oscura creatividad, quieren hacer daño y lacerar el tejido social de la que ha sido cuna y taller de la libertad”.

Mons. Villa Vahos también manifestó que lo ocurrido el fin de semana muestra “el lamentable deterioro de nuestra sociedad”. “Debe ser esta una nueva oportunidad para que todos nos comprometamos por el cuidado de la vida, la familia, las instituciones legítimamente constituidas, de modo que no seamos vencidos por quienes pretenden imponer sus intereses particulares y egoístas”, expresó.

El arzobispo exhortó a los responsables a convertirse a Cristo porque “la violencia solo engendra violencia” y el terror y la guerra “son el mayor fracaso de la humanidad”.

“Todos debemos aportar para que a través del diálogo, la concertación, el sentido de pertenencia, la responsabilidad personal y social, avancemos hacia un proyecto común que garantice la justicia, la equidad, el respeto y la sana convivencia entre los colombianos”, señaló.

El comandante general de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, informó el fin de semana que el frente Adonay Pinilla Ardila del Ejército de Liberación Nacional (ELN) es el responsable de la volqueta bomba. Indicó que este frente es liderado por Jussef Morales Betancourt.