El Papa León XIV envió un mensaje a la comunidad católica de Uruguay al celebrarse los 200 años de devoción a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país, en coincidencia con el Bicentenario de la Independencia.

Entre las distintas celebraciones preparadas para este aniversario especial, durante los últimos meses, una imagen de la Virgen patrona recorrió distintas comunidades; el jueves 6 de noviembre se llevó a cabo el tradicional concierto “Uruguay le canta a la Virgen de los Treinta y Tres” y el domingo 9 de noviembre se desarrolló la multitudinaria peregrinación nacional al Santuario de la Virgen, en la ciudad de Florida.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En ese marco, el Papa León XIV se hizo presente con un mensaje dirigido al presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Mons. Milton Tróccoli, y en su persona, extensivo a toda la comunidad.

El mensaje —firmado por el secretario de Estado Vaticano, Cardenal Pietro Parolin—, transmite el saludo del Papa León XIV a los “obispos, sacerdotes, consagrados y laicos que participan en la celebración con motivo del bicentenario de la devoción a la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay y se une a la acción de gracias por las abundantes bendiciones que nuestra Madre celestial ha alcanzado de su Hijo Jesucristo a ese querido pueblo latinoamericano”.

Asimismo, el Santo Padre invita a los fieles “a conmemorar este aniversario con gratitud y esperanza, unidos espiritualmente a María en el misterio de su pura y limpia Concepción y recordando que las raíces cristianas están entrañablemente entrelazadas con la historia y la libertad de ese país”.

En ese sentido, los anima a “seguir intensificando la misión evangelizadora, para que a todos llegue la luz de la Palabra de Dios, el consuelo de los sacramentos, el auxilio de la oración y no falta nunca la ayuda caritativa y fraterna a los más necesitados”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Con estos sentimientos, Su Santidad, invocando la protección maternal de la Virgen de los Treinta y Tres sobre todos los presentes, imparte de corazón la implorada bendición apostólica”, concluye el mensaje con fecha 9 de noviembre y leído por el Nuncio Apostólico en Uruguay, Mons. Gianfranco Gallone, durante la Misa Central de la Peregrinación Nacional.