“¡Sean testigos de esta alegría! Lleven la luz de Cristo a sus familias, escuelas, universidades, lugares de trabajo y comunidades”, dijo el Papa León XIV en un videomensaje enviado hoy a los jóvenes que se reunieron en la Catedral de Košice, en Eslovaquia.

“De este modo, el rostro joven de la Iglesia seguirá brillando en el corazón de Europa Central, donde la fe de sus antepasados ​​sigue siendo fuente de vida nueva”, agregó el Santo Padre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Después de darles una cordial bienvenida al templo, “corazón palpitante de fe y esperanza”, el Papa León destacó que los jóvenes presentes provenían de diferentes naciones, pero que “unidos por la misma fe” son un “signo palpable de la fraternidad y la paz que la amistad con Cristo infunde en nuestros corazones”.

“Jesús los llama a ser testigos de la comunión, constructores de puentes y sembradores de confianza en un mundo a menudo marcado por la división y la desconfianza. No tengan miedo de dar testimonio de que son cristianos, de vivir el Evangelio con entusiasmo y de compartir la alegría que proviene del encuentro con el Señor”, aseguró.

Volviendo a su mensaje con motivo de la 40° Jornada Mundial de la Juventud, León XIV pidió a los jóvenes recordar con valentía que “en cada situación de nuestra vida, experimentaremos que nunca estamos solos, porque como hijos, Dios siempre nos ama, nos perdona y nos anima”.

“Es esta certeza, en efecto, la que te libera, te eleva por encima de la indiferencia y te impulsa a amar con un corazón abierto y generoso”, dijo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Finalmente, impartió su Bendición Apostólica a todos los jóvenes y los encomendó a la protección maternal de la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia y Reina de la Paz.