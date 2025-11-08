El Papa León XIV recibió este sábado en el Vaticano a 15 víctimas de abusos –perpetrados por miembros del clero– en un encuentro intenso marcado por el diálogo, la escucha y la oración.

“En la tarde de hoy, el Papa León XIV se ha encontrado con 15 personas provenientes de Bélgica, víctimas de abuso eran menores, por parte de miembros del clero”, señala una nota de la Oficina de Prensa del Vaticano.

“El encuentro, en un clima de cercanía con las víctimas, de escucha y diálogo, profundo y doloroso, ha durado casi tres horas”, precisa el texto del Vaticano, dado a conocer a través de Telegram.

Al final del encuentro, el Papa León y las víctimas de abuso han podido compartir también “un intenso momento de oración”.

Esta es la segunda ocasión, en menos de tres semanas, en la que León XIV se encuentra con víctimas de abusos en el Vaticano.

El 20 de octubre, el Santo Padre recibió a cuatro víctimas y dos defensores de Ending Clergy Abuse (ECA), una coalición que representa a sobrevivientes de abusos sexuales por parte del clero en más de 30 países, quienes dialogaron con el Papa durante una hora.

Gemma Hickey, presidenta de la junta de ECA y sobreviviente de abuso, dijo ese día que el encuentro “fue una conversación profundamente significativa. Hoy todos nos sentimos escuchados”.