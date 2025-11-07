Una nueva edición de la Noche de los Museos llega a la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) y numerosos templos y espacios religiosos se unirán a la iniciativa abriendo sus puertas para que miles de porteños conozcan su patrimonio histórico y cultural.

Se trata de la 21ª edición de este evento que cada año convoca a multitudes con la apertura gratuita de numerosos museos y espacios históricos de la ciudad, y que en esta oportunidad tendrá lugar el sábado 8 de noviembre desde las 19:00 horas hasta las 2:00 am del domingo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Como cada año, la Ciudad pondrá el transporte público a disposición de la Noche de los Museos, por lo que se podrá circular de manera gratuita en subtes y buses.

En esta edición, la Noche de los Museos propone circuitos barriales distribuidos en las 15 comunas porteñas, aunque los visitantes podrán diagramar sus propios recorridos y elegir entre más de 300 museos, edificios históricos y espacios culturales.

Templos y espacios religiosos de gran valor patrimonial en la ciudad se suman una vez más a esta noche especial para el turismo, la cultura y la historia de Buenos Aires.

Cabe recordar que, además de esta iniciativa, cada año las religiones tienen su propia fecha para dar a conocer la riqueza histórica, cultural y espiritual en La Noche de los Templos.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Quienes se aventuren este sábado a La Noche de los Museos podrán visitar, entre otros espacios religiosos, el Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652, Caballito), el Instituto del Carmen (Paraguay 1766, Recoleta), el Instituto Divino Corazón (República Dominicana 3586, Palermo), y el Instituto Santa María de Nazareth A-318 / Hogar Luis María Saavedra (Av. Ricardo Balbín 4131, Saavedra).

También abrirán sus puertas el Museo de la Parroquia San Pedro González Telmo (Humberto Primo 340, San Telmo), el Museo Franciscano Fray José María Bottaro (Alsina 380, Montserrat), el Museo Madre Eufrasia (Humahuaca 3696, Almagro) y el Museo Padre Antonio de Monterosso (Rómulo Naón 3250, Coghlan).

Además, estará abierto para visitas el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA (Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto Madero), la Parroquia y Santuario Santa Lucía Virgen y Mártir (Av. Montes de Oca 550, Barracas), y la Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola (Salta 870, Constitución).

Para ver la programación completa y el listado oficial de espacios participantes, ingresar a http://festivalesba.org.