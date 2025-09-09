A casi cinco meses del fallecimiento del Papa Francisco, la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) le pondrá su nombre al campus de Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

El acto de denominación Campus Papa Francisco será el martes 16 de septiembre a las 9:30 horas en la explanada del Edificio Santa María (Av. Alicia M. de Justo 1600) y estará presidido por el Arzobispo de Buenos Aires y Gran Canciller de la Universidad, Mons. Jorge García Cuerva.

En ese marco, se interpretará la Misa Criolla de Ariel Ramírez y será inaugurada la exposición “Legado y Dignidad: un nosotros más grande”.

Se trata de una muestra que consta de material donado por el Papa Francisco a la biblioteca central de la UCA, con obras fotográficas que retratan la vida en los barrios populares y piezas de orfebrería religiosa de Juan Carlos Pallarols.

La co-curaduría estuvo a cargo de la licenciada Cecilia Cavanagh, directora del Pabellón de las Bellas Artes, y la magíster Verónica Parselis, del espacio de exposiciones de la Biblioteca Central “San Benito Abad”, UCA.

La muestra exhibe parte de la biblioteca personal del pontífice argentino, sencilla y profunda a la vez, reveladora de su espíritu, libros donde se descubren las huellas de sus grandes influencias como la espiritualidad ignaciana, la cercanía a los Padres de la Iglesia y la atención constante a los escritos que dialogan con la fe y el pensamiento latinoamericano.

El propósito de la exposición es destacar, a través de tres lenguajes distintos, la dignidad del ser humano latente incluso en entornos de gran fragilidad; al tiempo que unifica la búsqueda del conocimiento con la esperanza de fraternidad.

Estará disponible hasta el 21 de septiembre en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, de martes a domingos y feriados de 11:00 a 19:00 horas. La entrada es gratuita.