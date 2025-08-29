“Francisco, legado y mensaje” es el título y la idea que le dio origen a una muestra colaborativa realizada por la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), y que pretende mantener vivo el recuerdo del Papa argentino, cuya figura trasciende el tiempo para convertirlo en un referente no sólo religioso sino también social, político y, sobre todo, humanista.

La muestra fue presentada este miércoles 27 de agosto en la sede de la OEI, con la exhibición de una pequeña parte del material reunido por la Biblioteca: fotografías, libros escritos por Francisco y por otros autores que dedicaron obras a su vida y trayectoria, recortes periodísticos, y algunas de sus frases más recordadas.

Al tratarse de una colección colaborativa, está abierta la convocatoria a la comunidad, para que las personas particulares realicen su aporte de libros, publicaciones, cartas, recortes, revistas, objetos y otros documentos que puedan ayudar a reconstruir la figura del Papa Francisco para mantener su legado.

Esta instancia, explican desde la Biblioteca , “representa un vínculo fundamental con el pueblo argentino, donde el Santo Padre nació, se formó y comenzó su labor social y humanitaria que marcaría su pontificado”.

Una vez seleccionados y clasificados, estos materiales estarán disponibles para su consulta y difusión.

Muestra "Francisco, legado y mensaje". Crédito: Julieta Villar/ACI Prensa

El argentino más universal

Al presentar la exposición, Luis Scasso, director de OEI Argentina, reconoció que se trata de una muestra “muy particular”, porque “no sabemos si es una muestra, si es una actividad cultural, si tiene un contenido religioso, si tiene un contenido social, o si es todo eso junto, como era Francisco, como era el Papa”.

“Esta es una fracción, realmente muy pequeña, del trabajo que está haciendo la Biblioteca y su equipo recopilando el acervo documental sobre la vida, la trayectoria de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, seguramente el argentino más universal y el más universal de los argentinos”, consideró, recordando especialmente su insistencia en la necesidad de “construir puentes” en un mundo tan fragmentado y violento.

“A esta altura de la vida, del trabajo y del recorrido, te das cuenta cuando estás ante —como decimos popularmente— un distinto. Y Francisco era realmente un distinto”, aseguró.

Francisco, “un lector extraordinario” de los signos de los tiempos

El diputado de la Nación Humberto Ruggero tomó la palabra para recordar la enseñanza recibida de los Jesuitas sobre la importancia de “comprender los tiempos de la historia, saber leer los signos de los tiempos, y no los signos de los tiempos que vivimos, sino los tiempos que vendrán”.

“Francisco fue un lector extraordinario sobre los tiempos que venían a nuestro país, a la humanidad. Por eso su legado es tan importante”, destacó, calificándolo como “un monumental contemporáneo del humanismo actual”.

“Francisco, además de su fe y su religión, y de su credo y su acuerdo con las otras religiones en la búsqueda de consensos, fue un humanista fundamental en los nuevos tiempos de la humanidad”, aseguró, animando a valorarlo porque “fue la voz de los que no eran escuchados, fue la voz de la humanidad, fue la voz de muchos sin voz”.

Muestra "Francisco, legado y mensaje". Crédito: Julieta Villar/ACI Prensa

Finalmente, señaló “una cosa que necesita el mundo y nuestro país, es encontrar la cultura del consenso y la cultura de los acuerdos”.

“Francisco sabía que el mundo y la sociedad de futuro no se construyen sobre el enfrentamiento, la destrucción y la muerte, o la denigración de los ciudadanos; se construyen en la creación positiva, en los acuerdos trascendentes que no contemplen necesidades sectoriales, sino que tengan como objeto una palabra que pasó de moda, pero no por eso de vigencia, que es el bien común”.

“Lo más importante de Francisco es su legado, y la obligación que tenemos muchos es proyectar el legado de Francisco, proyectar eso a futuro porque lo que él marcó fueron los tiempos y los signos nuevos de la historia del hombre. Reivindiquemos a Francisco en sus pensamientos, su legado y su imaginación del futuro de nosotros”, concluyó.

Una colección de todos los argentinos

Alejandro Santa, director coordinador general de la Biblioteca del Congreso de la Nación, explicó los fundamentos de esta muestra, señalando un problema que existe en Argentina con los grandes hombres y mujeres de la historia: “El legado se olvida”.

Y en el caso particular de Francisco, se detuvo en “el legado del llamado telefónico a los domingos, el legado de la carta a la persona que la pasaba mal, el mensaje que daba personalmente”.

“Y más allá de los más de 650 ejemplares que ya tenemos en la colección que creamos en la Biblioteca desde hace cuatro meses, donde hay libros, periódicos, personas [que] escribieron sobre él… lo que abrimos a la ciudadanía es la posibilidad de que entreguen sus cartas, ese audio que tienen con Francisco, el objeto que compartieron con Francisco, para que esta colección que creamos en la biblioteca sea de todos los argentinos”, animó.

Muestra "Francisco, legado y mensaje". Crédito: Julieta Villar/ACI Prensa

“No hay ninguna duda que es el argentino más importante que tuvimos en nuestra historia. Y nosotros quisimos, de alguna forma, dejar plasmado el mensaje en esta colección”, resumió.

“Están invitados, como siempre, a nuestra biblioteca, para que vengan a ver la colección, para que puedan recorrer una institución (...) que está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 24 horas, con sus servicios absolutamente para el servicio de la gente. Pero particularmente, en tiempos difíciles, nosotros tenemos la obligación de poder brindar a la gente que no tiene acceso a la posibilidad de un libro, a un espectáculo, esa es nuestra obligación y en eso estamos”, concluyó.

Natalia Martínez es parte del equipo de la Biblioteca que trabajó en el armado de la muestra, y explicó que el eje conceptual elegido fue la dimensión humanista, porque “el humanismo es lo que atraviesa al Papa en todas sus facetas”.

“Nos pareció que una muestra gráfica era lo que más iba a representarlo. Sobre todo por el material que teníamos del acervo que tiene la Biblioteca y que nos iba a permitir mostrar cada etapa del Papa”, reflejada en cuatro instancias de la muestra: Inicios, Asunción, Misión y Legado.

La muestra cuenta con bibliografía que acompaña cada una de las instancias y una selección de sus frases más destacadas, tomadas de los discursos más reconocidos del Papa Francisco.

Ante cualquier consulta y para realizar una donación a esta colección, se puede enviar un correo electrónico a dpt@bcn.gob.ar , a la Dirección de Procesos Técnicos de la Biblioteca del Congreso.

También es posible acercarse de lunes a viernes al Espacio Cultural BCN, ubicado en Alsina 1835, Ciudad de Buenos Aires.