Los misioneros del mundo digital en Argentina se preparan para vivir la tercera edición del Encuentro Nacional de Evangelizadores Digitales (ENED), que se llevará a cabo del 21 al 23 de noviembre en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires.

El encuentro pretende ser un espacio para el fortalecimiento de la misión en los ambientes digitales, y constará de tres jornadas de formación, reflexión, oración y compartir en comunidad.

Con el propósito de profundizar juntos en la identidad del evangelizador digital, creadores de contenido, agentes de pastoral, sacerdotes, comunicadores y jóvenes misioneros se darán cita en la ciudad de Buenos Aires.

En conversación con ACI Prensa, Claudia Enríquez, una de las organizadoras del encuentro, comentó que la preparación está a cargo de distintos equipos, conformados por los propios evangelizadores digitales que se conocieron en el primer ENED.

“Tenemos un equipo de difusión, un equipo de espiritualidad, un equipo de logística, y así nos fuimos dividiendo y a partir de esa división de tareas, vamos organizando y autogestionando nuestro propio ENED”, precisó. De esta manera, “todos ayudamos a que sea posible”.

La joven destacó también el apoyo de la Conferencia Episcopal Argentina, que se puso a disposición para la realización del encuentro, y valoró el hecho de que se realice en Buenos Aires, por la practicidad para coincidir quienes llegan desde los distintos puntos del país; y que sea un fin de semana largo, lo que ayuda a coordinar mejor los tiempos.

“Este año es un año particular porque estamos viviendo un Año Jubilar, el año del Jubileo de la Esperanza y en ese sentido nuestro encuentro y nuestra reflexión se va a centrar en el mensaje que transmitió el Papa León XIV a los misioneros digitales”, anticipó Claudia.

En ese sentido, destacó tres aspectos enunciados por el Santo Padre como centrales para la misión digital: “El primero es que todos los que sentimos un llamado a ser misioneros en el mundo digital tenemos que trabajar en asumir este compromiso de ser discípulos de la esperanza ahí, en el mundo digital”, recordó.

“Segundo: que hay que buscar en ese mundo la carne sufriente de Cristo, comprometernos con esas realidades y generar espacios de acompañamiento, de escucha, de empatía, de cercanía, y realmente involucrarnos con los que nos encontramos heridos en el camino”, continuó.

“Y en tercer lugar este llamado a reparar las redes, cuando nos encontramos con este Cristo que sufre, con esta necesidad de un hermano o con esta necesidad de paz, que también hay dentro del entorno digital, nosotros sentirnos convocados a esta tarea de ir reparando estas redes que en el fondo son vínculos con personas”.

¿Cómo participar del ENED 2025?

Este año habrá cuatro maneras para participar: Quienes ya tienen un proyecto de evangelización pueden presentarse para que un equipo se ponga en contacto y asistir presencialmente todo el fin de semana. En el caso de no poder estar en Buenos Aires, se abre una segunda posibilidad, que es la de inscribirse para participar de forma remota de los momentos formativos.

Aquellos que administran cuentas de redes sociales de parroquias y comunidades, o recién están empezando a interesarse en la misión digital, tienen la posibilidad de participar de los talleres del sábado 22 en la tarde (de manera presencial).

Y quienes no son evangelizadores digitales pero les gustaría compartir un rato de diversión y oración, pueden inscribirse para participar del evento abierto el sábado por la tarde.

Para cualquiera de estas formas de participación, es necesario completar un formulario en www.ened.com.ar .

Entre los misioneros digitales que estarán presentes compartiendo testimonios, experiencia e instancias formativas, el ENED 2025 contará con el P. Pablo Savoia, el teólogo Agustín Podestá, la secretaria ejecutiva de la Comisión para las Comunicaciones Sociales, Vanessa Monzón, entre otros referentes del mundo de la evangelización digital.