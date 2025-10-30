El documental “La Ola Celeste. El despertar de un gigante”, que registra la formación del movimiento provida que en 2018 frenó la ley de aborto en Argentina, tendrá su avant premiere el próximo miércoles 5 de noviembre.

La cita es a las 19:00 horas en la Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452) de la Ciudad de Buenos Aires, donde además de la proyección del documental se ofrecerá un cóctel.

La producción de aproximadamente 90 minutos relata los momentos más relevantes del debate político y social sobre el aborto en Argentina, las manifestaciones públicas y las votaciones en el Congreso.

Además, reúne los testimonios de líderes provida y referentes del movimiento, tanto del ámbito político como civil, como Lupe Batallán, Agustín Laje y Gabriel Ballerini. También aparecen figuras internacionales como Eduardo Verástegui, Patricia Sandoval, Jorge Serrano y Montse Alvarado.

El filme repasa las distintas marchas, eventos y entrevistas realizadas en 2018 y años posteriores, tanto en Argentina como en Estados Unidos, e incluso algunas incorporadas en 2025.

El documental, precisan desde Faro Films, tiene dos grandes propósitos: “El primero es dejar un legado histórico visual de lo que fue una gesta heroica de la sociedad civil, que espontáneamente se movilizó en defensa de los niños por nacer y triunfó contra todo pronóstico, venciendo a una inmensa maquinaria pro aborto financiada con millones de dólares desde el exterior”.

Por otro lado, “volver a unir y movilizar al movimiento provida, que se fortaleció en 2018, para seguir adelante con una lucha que persiste hasta hoy, luego de la aprobación de la Ley de Aborto en 2020 bajo el gobierno de Alberto Fernández”, indican.

Desde que entró en vigencia la ley 27.610, denominada “de interrupción legal del embarazo”, en 2021 hasta 2024 se reportaron —según datos oficiales del Estado Nacional— un total de 314.492 abortos. Es decir, un promedio de 78.623 al año.

Quienes deseen participar de la avant premiere de La Ola Celeste pueden adquirir sus entradas en https://farofilms.org/la-ola-celeste .

Más información en el sitio web farofilms.org , en Instagram , YouTube , Facebook y X , o por correo electrónico a info@farofilms.org . Quienes deseen realizar su aporte pueden hacerlo en farofilms.org/sumate .