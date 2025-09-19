Faro Films, la productora argentina que nació para apoyar la causa provida y que ya lleva estrenadas varias producciones con el foco en la transmisión de valores, presenta su nueva apuesta: La Ola Celeste, un registro del histórico triunfo del movimiento provida que en 2018 se opuso al aborto en Argentina y logró frenar el proyecto de ley.

Con un recorrido por aquellos días en los que Argentina se volvió un escenario de lucha por la vida en un entorno que buscaba legalizar la práctica del aborto, imágenes de las convocatorias masivas por la vida, y testimonios de especialistas, La Ola Celeste llega en 2025 para recordar que vale la pena luchar por los niños por nacer, y trae un mensaje de esperanza basado en el valor de la unión.

El documental recopila testimonios de activistas provida y figuras comprometidas con la causa como Agustín Laje, Lupe Batallán, Paco Medina, Sebastián Schuff y Neydy Casillas, de Global Center for Human Rights, y Jorge Serrano —fundador del Centro de Ayuda a la Mujer (CAM) en México, fallecido a principios de este año.

Actualmente, el CAM cuenta con 70 sedes en México y 130 más en otros países de América Latina, que ofrecen información y contención a mujeres que han decidido abortar, para que opten libremente por la aceptación de su maternidad.

En diálogo con ACI Prensa, el director de Faro Films, Nicolás Canale, recordó que la productora nació en 2018, “apenas Mauricio Macri [presidente de Argentina en ese momento] instauró el debate en el Congreso”.

La Ola Celeste. Crédito: Cortesía Faro Films

“Con dos amigos que veníamos hablando desde hacía rato de armar juntos algo con valores, dijimos: bueno, es el momento, tenemos que arrancar porque se viene pesado, sobre todo pensando en lo que los medios no iban a cubrir el movimiento provida, y que alguien tenía que hacerlo”.

La productora se lanzó con el videoclip de una canción a favor de la vida, y con la cobertura de la multitudinaria Marcha por la Vida. A partir de allí, explica Canale, “empezó una seguidilla de videos con entrevistas a referentes que venían a Argentina, nuevas marchas, nuevas convocatorias, fuimos con drones, hicimos notas, y fue a todo pulmón…”.

La primera gran apuesta fue un video con famosos defendiendo la vida. “Apenas lo sacamos, ese mismo día lo levantaron todos los medios, salió por todos lados”, recuerda.

El 13 de junio de 2018, la media sanción en Diputados fue un golpe duro. “Fue terrible, un bajón para todos”, recuerda el director, al señalar que incluso algunos diputados que habían participado en sus videos luego votaron a favor del aborto.

“Ahí empezó nuestra etapa de trabajar más duro, con informes periodísticos más fuertes, con información, con ayuda de mucha gente que investigaba y nos pasaba data…”.

La Ola Celeste. Crédito: Cortesía Faro Films

Ese esfuerzo se plasmó en las semanas previas al 8 de agosto de 2018, cuando el Senado rechazó el proyecto. “Fue el año que nos marcó a nosotros como la productora provida, no de Argentina sino de Latinoamérica, porque lo que fue el movimiento de la Ola Celeste y el “Salvemos las dos vidas” empezó a llegar a todos lados”.

Un proyecto pendiente

La idea del documental surgió a fines de 2019, e incluyó una campaña de crowdfunding muy existosa que ayudó al desarrollo inicial del proyecto, pero luego llegó la pandemia, y lo qque terminó de enfriar el proyecto fue que en diciembre de 2020, bajo el gobierno de Alberto Fernández, se aprobó la ley de aborto en Argentina.

“Eso nos cambió todo, hasta el guión. Todo lo que teníamos pensado ya no tenía tanto sentido, y fue quedando ahí, quedó trunco”.

Entre 2021 y 2024, Faro Films estrenó otras producciones como 1982, la gesta, El apocalipsis de San Juan y Dios en las trincheras. Sin embargo, “siempre nos quedaba la mochila pesada de la Ola Celeste”, admite Canale, sobre todo por las personas que habían colaborado en el inicio del proyecto.Además, reconoce, “sabíamos que si no lo hacíamos nosotros, no lo iba a hacer nadie más”.

En 2023, durante un viaje a Estados Unidos, entrevistaron a personalidades como Patricia Sandoval y Montse Alvarado, presidenta y directora de operaciones de EWTN News, lo que dio un nuevo impulso al proyecto.

Finalmente, en 2025 tomaron la decisión: “Dijimos, ya está, hagamos La Ola Celeste. No había un mango para este proyecto, pero un día revisando material, ordenando material viejo, dije: ‘No puede ser que esto no vaya a salir nunca a la luz’”.

La Ola Celeste. Crédito: Cortesía Faro Films

“Hay que mostrarlo, a siete años de la victoria de 2018 y por más que ahora el aborto sea legal, es un documento histórico que viene bien en este tiempo para volver a motivar al movimiento…”.

Una invitación a la esperanza

La película se estrenará el 5 de noviembre en la Fundación Beethoven, con una premiere especial y un cóctel. “Ese día, la idea también es vernos de nuevo las caras, todos los provida que en ese año trabajamos en conjunto”.

Canale subraya que el documental busca dar un mensaje: “Es volver a unirnos, a encontrarnos, a motivarnos para que todo ese trabajo tampoco quede en vano porque dos años después metieron la ley. En realidad ahora es mucho más grave, porque ahora hay ley, y hay más abortos. Tiene que ser un mensaje de esperanza de que esto se va a poder revertir si nos volvemos a unir, si volvemos a trabajar”.

“Ojalá los que están en la política no se olviden de ese tema y hagan todo lo posible para que, en el momento que sea pero cuanto antes, se pueda derogar esta ley”, anhela. Y alienta a los ciudadanos a “no callarse en sus ámbitos, opinar con la verdad, con lo que piensan, no tener miedo a manifestarse en las redes… hablar y promover siempre la defensa de la vida”.

Más información sobre el trabajo de Faro Films, ingresando a la web farofilms.org, redes sociales Instagram, Facebook, X y el Canal de YouTube. O comunicarse por correo electrónico a info@farofilms.org.

Quienes deseen colaborar con La Ola Celeste y otras producciones pueden ingresar a farofilms.org/sumate.