La 10ª edición de la Marcha por la Vida congregó a numerosos manifestantes en la ciudad de Buenos Aires y tuvo su eco en las principales ciudades del interior, en defensa de los derechos de los niños por nacer y en reclamo de la derogación de la ley de aborto.

Referentes de distintas agrupaciones provida se unieron en una manifestación apartidaria y aconfesional, con consignas como “Sí a la vida” y “Defendemos al más vulnerables”.

Una vez más, se trató de una jornada familiar, con participación de personas de todas las edades, que en Buenos Aires tuvo como punto de partida la Plaza Italia y se dirigió a la Plaza Rubén Darío, donde se montó un escenario con distintos oradores durante la tarde, entre ellos referentes de organizaciones provida y funcionarios.

“Sin vida no hay libertad, no hay derechos, no hay futuro”

En Mendoza, la concentración tuvo lugar en San Martín y Peatonal Sarmiento, y estuvo encabezada por la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado. La columna se dirigió hacia la Legislatura, donde fue leída una solicitud a las autoridades.

La funcionaria provincial también se pronunció sobre el tema en su cuenta de X: "Creo, con total convicción, que no hay derecho más básico que el de nacer. Porque sin vida, no hay libertad, no hay derechos, no hay futuro", escribió en su cuenta de X .

"Defender al que no puede defenderse no debería incomodar a nadie. Es lo mínimo. Es un compromiso humano, ético y también político”, consideró, llamando a cuidar la vida desde el comienzo, con “una mirada integral sobre cada realidad".

La convocatoria también fue multitudinaria en la ciudad de Salta, en el norte argentino, donde los manifestantes, con cantos y banderas celestes y blancas, pidieron que el Estado proteja a los niños por nacer.

El aborto es “una permuta en la que alguien pierde”

En Resistencia (Chaco) la marcha comenzó en la Plaza 25 de Mayo, pidiendo la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En ese marco, Clelia Ávila, integrante del Movimiento por la Vida y la Familia, afirmó: “Vamos a continuar con las medidas necesarias para que el Congreso trate el proyecto de derogación”, recoge Radio Sudamericana .

El Dr. Horacio Goicochea, médico cirujano y exdiputado provincial, señaló: “Se malinterpretó el derecho a interrumpir el embarazo como una ampliación de derechos, cuando en realidad se trata de una permuta en la que alguien pierde, y ese es el niño por nacer”.

Milei derogá la ley

En San Rafael (Mendoza), los manifestantes caminaron desde el Km 0 hasta el monumento a la Madre Teresa de Calcuta, con un firme pedido: “Milei derogá la ley”.

Flavio Arroyo, miembro del Centro de investigaciones de la problemática familiar (Cideprof) agradeció a los que participaron en la marcha y pidió “que el presidente Milei cumpla con su promesa de campaña, en donde nos dijo que él defendía la vida. Ahora queremos eso, que la ley del aborto sea derogada en Argentina".

"Queremos que se termine el aborto legal y el clandestino. Defendemos al bebé que muere en el aborto y también a esa pobre madre que tiene que llegar a esa circunstancia de abortar porque no tiene o no sabe cómo cuidarlo, que no encuentra ayuda en su familia o en la misma sociedad" expresó a Diario Info Ya .

Además, comenzando el año de elecciones legislativas, recordó la importancia de contar con legisladores que defiendan esta posición.

El gobierno nacional, desde la cuenta de X de la Casa Rosada, adhirió a la conmemoración del Día del Niño por Nacer, haciendo “un llamado a la defensa de la vida humana desde su concepción” y reafirmando que “la vida siempre vence a la muerte”.

En esta 10ª edición de la Marcha por la Vida participaron también ciudades como San Fernando del Valle de Catamarca, Mendoza, Punta Alta (Buenos Aires), Río Grande (Tierra del Fuego), San Luis, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Ushuaia (Tierra del Fuego), Unquillo (Córdoba), La Rioja, General Alvear (Mendoza), Comodoro Rivadavia (Chubut) y Bahía Blanca (Buenos Aires).