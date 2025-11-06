Originario de España, llega por primera vez a Chile el retiro “Zaqueo” , una experiencia de espiritualidad cristiana destinada a empresarios, directivos y emprendedores que desean integrar la fe en su vida profesional y promover una cultura laboral inspirada en los valores del Evangelio.

La iniciativa nació en 2023, impulsada por el empresario Ramón J. Fonte y el sacerdote Javier Siegrist Ridruejo, párroco de Santo Cristo de la Misericordia en la diócesis de Getafe, quienes organizan estos encuentros con el propósito de ayudar a los líderes empresariales a poner a Dios en el centro de su trabajo y sus decisiones.

En esta ocasión, el retiro se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre, de la mano de la fundación His Way At Work Chile (HWAW), que promueve la evangelización en el ámbito empresarial.

Con este retiro, explican sus organizadores, se busca que los participantes puedan “entender que la fe y la vida profesional no son ámbitos separados, sino que deben integrarse, incorporando los valores cristianos en su gestión y buscando un impacto social positivo”.

En diálogo con ACI Prensa, el empresario chileno y miembro de HWAW, Pablo Medina, quien participó del retiro en mayo en España y es hoy uno de sus promotores, destacó que, durante los días del retiro, quienes participen se podrán encontrar con “muchos testimonios de empresarios que relatan su vida y la historia de conversión profunda que han tenido y cómo Jesucristo ha actuado en su vida”.

Desde su experiencia personal, valoró también los momentos de oración contemplativa: “Si bien hay mucho ánimo, mucha palabra potente, también hay momentos de recogimiento. Fue mi primera aproximación a la adoración al Santísimo”, reconoció.

“Yo como empresario —a lo mejor como la mayoría de empresarios— soy muy de hacer, muy de la acción, y de alguna manera me cuesta más la parte contemplativa, arrodillarme, llegar al Santísimo. Pero el retiro tiene toda una música muy motivante que está al servicio de la oración. Me ayudó mucho”, admitió.

El “corazón” del retiro son las catequesis en torno al Evangelio que narra el encuentro de Jesús con Zaqueo, que están a cargo del P. Javier Siegrist, un sacerdote “carismático, muy potente, que llega mucho”, reconoció Medina.

El camino valiente de llevar a Dios a la empresa

Consultado sobre lo que esta experiencia puede aportar al empresariado chileno, consideró que el retiro es “muy necesario” para que se “pueda implementar un camino valiente como lo es llevar a Dios dentro de su empresa”.

“Ya hay en España, en Chile, en México y en Estados Unidos muchos empresarios católicos que se han atrevido a hacer este camino dentro de su empresa y, además de acumular tesoros en el Cielo, están obteniendo frutos humanos, generando relaciones mucho más cordiales, mejor clima laboral, mejor resultado”, testimonió.

Practicar con los trabajadores las obras de misericordia

En su empresa de construcción, Medina trabaja con lo que llaman “equipos de cuidado” que se encargan de detectar las necesidades de los empleados, ir en su ayuda y vivir las obras de misericordia que enuncia el Evangelio. “Es vivir en la empresa el Evangelio de Mateo 25. No es predicar en una esquina ni llevarlos a catequesis, sino practicar con los trabajadores las obras de misericordia”, sintetizó.

Los equipos de cuidado atienden realidades muy concretas: violencia intrafamiliar, alcoholismo, abusos, dificultades económicas o familiares. “A veces tenemos casos muy duros. Hace poco murió un obrero haitiano y nadie lo reclamaba. Nosotros, como familia, estamos tratando de sacarlo de la morgue y hacer un funeral cristiano con todos los trabajadores. Son cosas que van más allá”, ejemplificó.

“A mí, como empresario, me da un sentido trascendente de la actividad empresarial, le da una dimensión inmensa y las ganas de que en otras empresas también se hagan cosas parecidas”.

El encuentro tendrá lugar en el Hotel Palomar, en San Felipe (V Región, a 90 km de Santiago), y comenzará el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas, finalizando el domingo 30 a las 17:00.

El valor de participación es de $300.000 pesos chilenos (unos 300 dólares estadounidenses) por persona en habitación individual y $200.000 (aproximadamente 200 dólares estadounidenses) en habitación doble.

Más información por correo electrónico a: retirozaqueochile@gmail.com.