La organización His Way at Work lanza en España “Zaqueo”, el primer retiro católico de impacto para empresarios que quieren poner en el centro de su vida y su actividad empresarial a Jesucristo y que se celebrará del 10 al 12 de enero próximos.

Ramón J. Fonte, psicólogo cuyo desarrollo profesional está vinculado desde hace más de 25 años al mundo de la empresa e impulsor de His Way at Work en España explica a ACI Prensa que, desde su conversión hace seis años tras un retiro de Emaús, ya albergó en su interior la idea de un retiro para empresarios.

Fonte llegó a redactar un primer esbozo, pero la idea tuvo que aguardar a una mejor ocasión. Al poco tiempo, Ramón conoció His Way At Work y se decidió a lanzarlo en España.

Su primer hito importante fue la celebración de la primera consagración de empresas al Sagrado Corazón de Jesús en España, que tuvo lugar el pasado mes de abril, en el Cerro de los Ángeles, en una Eucaristía celebrada por el Obispo de Getafe, Mons. Ginés García Beltrán.

Tras unos meses de actividades y profundización, Fonte por fin se decidió a poner por obra aquella idea inicial de realizar “un retiro de Emaús para empresarios”.

Tras unos meses de trabajos y oraciones, se ha creado una experiencia espiritual que, a lo largo de un fin de semana, interpelará a los ejercitantes a través del pasaje evangélico relatado por San Lucas en el que el rico Zaqueo se encuentra con Jesús.

En su estructuración y desarrollo han participado empresarios como Eduardo Gómez y Javier de Cendra, decano de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la Universidad Francisco de Vitoria, así como varios sacerdotes.

Entre ellos se encuentra Miguel Garrigós, vicario de Evangelización de la Archidiócesis de Toledo y director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida.

También ha colaborado el presbítero de la Diócesis de Getafe Javier Siegrist, gran impulsor de retiros de impacto como Emaús, Effetá y Bartimeo, introductor del primer retiro de Emaús para sacerdotes en España y creador del Retiro Simeón y Ana para mayores de 70 años.

La idea ya ha sido presentada a nivel internacional dentro de His Way at Work y ha sido acogida con entusiasmo. “Algunos empresarios de Hispanoamérica querían acudir al retiro, pero no ha sido posible”, lamenta Fonte.

Por otro lado, Fonte confirma que a Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal, Obispo auxiliar de la Archidiócesis de México, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y asesor espiritual de esta organización, “le ha encantado la idea”.

El retiro se celebrará el fin de semana del 10 al 12 de enero de 2025 en la Casa de Espiritualidad Santa María de los Apóstoles en Cubas de la Sagra (Diócesis de Getafe).

Entre empresarios y sacerdotes, ya hay están confirmados unos 20 asistentes, pero el lugar tiene capacidad para acoger a más, por lo que están abiertas las inscripciones. Como dice Ramón J. Fonte, acudirán al final “los que traiga el Jefe”.

Como continuación de esta experiencia, se prevé que, a los 40 días, los que quieran puedan sumarse bien como empresarios o sus empresas, a quienes ya se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús el pasado mes de abril.