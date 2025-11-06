El Cardenal Orani Tempesta, Arzobispo de Río de Janeiro (Brasil), afirmó que “la paz no se impone, se construye”, tras el operativo realizado el 28 de octubre en las favelas de la ciudad que dejó más de cien muertos.

“La Iglesia reconoce el papel legítimo de las autoridades en la búsqueda de la seguridad y el mantenimiento del orden. Sin embargo, es esencial que toda acción se lleve a cabo con respeto a la vida humana y al bien común”, dijo el purpurado brasileño en entrevista con la agencia italiana SIR el 3 de noviembre.

“La paz no se impone, se construye, y este proceso requiere diálogo, escucha y una presencia solidaria junto a quienes sufren. No se trata simplemente de evaluar estrategias, sino de recordar que toda vida importa”, subrayó el arzobispo brasileño.

El 28 de octubre, la Seguridad Pública de Río de Janeiro realizó un operativo en las favelas de la zona norte de Río contra el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, para ejecutar 100 órdenes de arresto y frenar su expansión territorial.

Al final de la madrugada, la policía llegó a los lugares del operativo y los narcotraficantes reaccionaron con disparos y barricadas. Según la Policía Civil, los delincuentes respondieron con bombas lanzadas por drones y orquestaron represalias en toda la ciudad, incluso con barricadas.

Por ello, precisó, el operativo no fue “una respuesta eficaz, pues no resuelve el problema de raíz. Sin embargo, la presencia del Estado en las comunidades plantea desafíos debido al poder paralelo que opera en ellas”.

El cardenal comentó que estos acontecimientos “revelan una compleja realidad social que se ha ido gestando durante más de 30 años. La violencia y el miedo son consecuencia de un contexto marcado por la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades, dado que la presencia del Estado en las comunidades se encuentra gravemente comprometida”.

En ese sentido resaltó la necesidad de “políticas públicas y del fortalecimiento de una cultura de diálogo, amor y paz, capaces de restaurar la convivencia y la confianza mutua entre las personas y las instituciones”.

La labor de la Iglesia en las favelas de Río de Janeiro

El purpurado explicó que el Vicariato para la Caridad Social, especialmente mediante la Pastoral de las Favelas y la Pastoral Social, “trabaja para promover la dignidad humana, fortalecer los lazos comunitarios y defender la vida en todas sus formas” desde hace 48 años, con una serie de iniciativas como “guarderías, albergues, programas extraescolares, cursos de formación profesional, programas de alimentación y apoyo a familias en situación de vulnerabilidad”.

“Esta presencia discreta pero perseverante ha sido fuente de consuelo y transformación en medio de las realidades más difíciles de la ciudad”, aseguró.

Por ello, dijo, “la Iglesia seguirá orando y colaborando para que Río de Janeiro pueda reencontrar el camino de la fraternidad, la serenidad y la esperanza”.

Tras elevar sus oraciones por los muertos en el operativo, el Cardenal Tempesta rogó a Dios para que “derrame sobre Río de Janeiro el don de la reconciliación y el amor, para que el dolor se transforme en vida nueva y comunión”.