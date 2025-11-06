Los votantes de Texas aprobaron el 4 de noviembre por amplia mayoría la Proposición 15, la Enmienda sobre los Derechos de los Padres que consagra en la constitución estatal la autoridad fundamental de los padres sobre la crianza de sus hijos.

La medida, que se aprobó junto con las otras 16 enmiendas constitucionales que se sometieron a votación, obtuvo el 72% de los votos y representa la primera protección explícita de este tipo en la constitución de un estado de los Estados Unidos.

La enmienda añade un texto que afirma que los padres tienen derecho a "ejercer el cuidado, la custodia y el control de sus hijos, incluyendo el derecho a tomar decisiones sobre su crianza", además de su responsabilidad de "criar y proteger a sus hijos". Entrará en vigor inmediatamente después de su certificación por parte de la Secretaría de Estado de Texas, prevista para las próximas semanas.

Texas ya se encontraba entre los 26 estados con una Declaración de Derechos de los Padres en su legislación estatal, promulgada en 2023, que garantizaba el acceso a "información completa" sobre las actividades escolares de los niños, sus expedientes académicos, las evaluaciones estatales y los materiales didácticos.

Los defensores argumentaron que la reforma constitucional ofrece una protección sólida contra posibles futuras injerencias, basándose en precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos como Troxel vs. Granville del 2000, que reconocen los derechos de los padres, pero carecen de respaldo legislativo federal explícito.

La mayoría de los votantes en casi todos los condados del estado votaron a favor de la enmienda. Solo los votantes del condado de Travis, donde se ubica la capital estatal, Austin, votaron en contra con un 57%.

La oficina del secretario de estado de Texas estimó que votaron 2.9 millones de personas. Esto representa una participación de aproximadamente el 15.8% de los 18.4 millones de votantes registrados del estado; un ligero aumento con respecto a los 2.5 millones (14.4%) de la elección de enmiendas de 2023, pero aún históricamente baja para un año no presidencial.

Más de la mitad de las 17 enmiendas constitucionales estatales aprobadas se referían a impuestos, y seis redujeron los impuestos sobre la propiedad para grupos específicos, como los adultos mayores y las personas con discapacidades.

La Conferencia Católica de Obispos de Texas declaró en octubre a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que apoyaba la aprobación de la enmienda, la cual reconoce “el derecho natural de los padres a dirigir la crianza de sus hijos”.

La oposición, aunque limitada, provino tanto de demócratas como de algunos sectores conservadores.

En la Cámara de Representantes de Texas, dos docenas de demócratas —muchos de ellos pertenecientes al Caucus Legislativo Progresista de Texas— se opusieron a la medida, advirtiendo que podría relegar a un segundo plano las necesidades de los niños y las protecciones gubernamentales contra el abuso parental. A pesar del debate, la enmienda fue aprobada de forma abrumadora con un amplio apoyo bipartidista en las zonas rurales.

La abogada de Houston, Marcella Burke, declaró a CNA que “si bien estos derechos a criar y proteger a los niños están actualmente amparados gracias a la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema, no existe ninguna enmienda constitucional federal que proteja estos derechos”.

La incorporación de la enmienda a la constitución estatal “hará que los gobiernos lo piensen dos veces y consideren cuidadosamente cualquier acción que afecte la crianza de los hijos. Cabe recordar que ningún derecho es absoluto, por lo que, en este contexto, los padres no tienen derecho a abusar de sus hijos y ese es el tipo de excepción que contempla la enmienda”.

El True Texas Project, un grupo de exactivistas del Tea Party, criticó el lenguaje por considerarlo demasiado vago e innecesario, argumentando que implica que el estado confiere un derecho que “Dios ya ha ordenado… Y sabemos que lo que el estado puede dar, el estado lo puede quitar”.

