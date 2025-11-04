El pasado sábado, en la Solemnidad de Todos los Santos, llegaron a su fin las peregrinaciones jubilares de los católicos hispanos de la Diócesis de Palm Beach, que reunieron en torno al Rosario y la Eucaristía a más de 2.700 personas.

Se trataron de cuatro peregrinaciones organizadas por la Oficina de Pastoral Hispana con motivo del Jubileo de la Esperanza, con el fin de que los fieles de cada uno de los cuatro decanatos tuvieran la oportunidad de cruzar la Puerta Santa de la Catedral de San Ignacio de Loyola y que es una réplica de la Puerta Santa de Roma.

“El Jubileo es un tiempo de gracia, perdón y renovación espiritual. Cruzar la Puerta Santa simboliza el paso hacia una vida más plena en Cristo, y es una invitación a dejar atrás el pasado, reconciliarnos con Dios y con los demás, y avanzar con esperanza”, destacó la Pastoral Hispana el 2 de agosto, cuando tuvo lugar la peregrinación del Decanato Norte.

En declaraciones a ACI Prensa, el director de la Oficina de Pastoral Hispana, P. Duván Bermúdez dijo que uno de los mayores frutos de estas peregrinaciones ha sido “el poder reunirnos como comunidad hispana a pesar de las dificultades que estamos viviendo. Fueron momentos llenos de mucha bendición”.

“Algo que impactó bastante a todos los peregrinos —destacó— fue el hacer juntos el Santo Rosario y peregrinar como familia para junto con María pasar por la Puerta Santa y congregarnos junto al altar para encontrarnos con aquél que es nuestra esperanza: Jesús Eucaristía”.

En ese sentido, dijo que “todas estas peregrinaciones ayudaron a reforzar la fe y la esperanza cristianas, haciendo que todos regresaran a sus comunidades con nuevas fuerzas y sobre todo experimentando el calor y presencia de una comunidad que está unida y juntos seguimos como Iglesia nuestro peregrinar hacia la Patria Celestial”.

La Catedral San Ignacio de Loyola fue el centro de las peregrinaciones con motivo del Jubileo de la Esperanza. Crédito: Oficina de Pastoral Hispana de la Diócesis de Palm Beach.

Luego del Decanato Norte siguieron los turnos del Decanato Sur el 13 de septiembre, el Decanato Centro el 4 de octubre y finalmente el Decanato Catedral el 1 de noviembre.

Como en cada una de las jornadas, la del sábado pasado comenzó con el rezo del Santo Rosario en procesión alrededor del Centro Pastoral Diocesano, guiado por el P. Duván Bermúdez. “Fue un momento de profunda oración y recogimiento que preparó el corazón de los peregrinos para vivir la gracia del Jubileo”, destacó la Pastoral Hispana en su cuenta de Facebook.

Luego vino la celebración Eucarística. La homilía estuvo a cargo del P. Daniel Daza-Jaller, director de la Oficina de Vocaciones de Palm Beach, “quien invitó a los fieles a vivir la esperanza cristiana desde la santidad cotidiana, recordando que el llamado a la santidad es para todos, sin excepción”, informó la pastoral.

La Pastoral Hispana de la Diócesis de Palm Beach señaló que con la celebración del 1 de noviembre ha concluido “un hermoso camino de fe, oración y comunidad vivido a lo largo de las peregrinaciones jubilares por decanatos”.

“Damos gracias a Dios y a todos los que respondieron con entusiasmo a este llamado a ‘ponernos en camino, viviendo con alegría el Jubileo de la Esperanza 2025”, expresó.